استشهاد جندي وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في الميادين بدير الزور

دير الزور-سانا

استشهد أحد جنود الجيش العربي ‏السوري اليوم السبت، وأصيب آخر إصابة بالغة، إثر انفجار لغم ‏أثناء عملهما في تفكيك مخلفات النظام ‏البائد في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي.‏

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد تشكل خطراً على حياة ‏المدنيين ‏والعسكريين، وبهدف حماية الأهالي وتسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية تواصل فرق ‏الهندسة في وزارة الدفاع القيام بتفكيك الألغام وغيرها من مخلفات الحرب.‏

واستشهد الأربعاء الماضي جنديان من الجيش إثر انفجار لغم من ‏مخلفات النظام ‏البائد في ريف ‏درعا، كما استشهد جندي من إدارة الهندسة العسكرية في الـ17 من تشرين الأول الماضي، ‏وأصيب آخر بجروح بليغة، أثناء أدائهما واجبهما في تفكيك ‏الألغام ومخلفات النظام البائد في ‏منطقة التنف بريف حمص الشرقي.‏