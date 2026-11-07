استشهاد جندي وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في الميادين بدير الزور

دير الزور-سانا
استشهد أحد جنود الجيش العربي السوري اليوم السبت، وأصيب آخر إصابة بالغة، إثر انفجار لغم أثناء عملهما في تفكيك مخلفات النظام البائد في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي.
ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد تشكل خطراً على حياة المدنيين والعسكريين، وبهدف حماية الأهالي وتسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية تواصل فرق الهندسة في وزارة الدفاع القيام بتفكيك الألغام وغيرها من مخلفات الحرب.
واستشهد الأربعاء الماضي جنديان من الجيش إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا، كما استشهد جندي من إدارة الهندسة العسكرية في الـ17 من تشرين الأول الماضي، وأصيب آخر بجروح بليغة، أثناء أدائهما واجبهما في تفكيك الألغام ومخلفات النظام البائد في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.