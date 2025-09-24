القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق يطلع على إرث حماة الحضاري ويزور أبرز معالمها

حماة-سانا

زار القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق السفير ستيفانو رافانيان اليوم، أبرز المعالم السياحية والثقافية في محافظة حماة، وتفقد أحد المشاريع التنموية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

وشملت الزيارة قلعة حماة والمتحف الوطني وحي الطوافرة وقصر العظم ومدرسة الراهبات، وأحد المشاريع التنموية التي ترعاها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وختم رافانيان جولته بزيارة النواعير على نهر العاصي، والتي تشكل رمزاً من رموز المدينة وعلامة فارقة في هويتها.

وأوضح عضو الأمانة العامة لمحافظة حماة حافظ طيفور في تصريح لمراسل سانا، أن زيارة رافانيان إلى مدينة حماة لها عدة أبعاد منها الثقافية والتنموية والسياحية، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير سبل التعاون في مختلف المجالات.

ورافق القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق خلال الجولة، محمد العمر ممثلاً عن مديرية الشؤون السياسية في حماة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة حماة.