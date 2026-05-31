وزير العدل: كشف جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى العدالة.

وأشار الوزير الويس عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، إلى أن الدولة السورية ستواصل بكل مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مضيفاً: لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم، توصلها من خلال التحقيقات التي ‏أجرتها مع عدد من الموقوفين فيما يتعلق بقضية اختفاء ‏أطفال الدكتورة رانيا العباسي، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد‎، حيث أسهمت مقاطع الفيديو والمعلومات التي شاركتها الهيئة الوطنية للمفقودين مع الوزارة في ‏دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة‎.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف ‏في هذه الجريمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وجمع ‏الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقهم‎.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، حيث قامت قبل أي إعلان عام بإبلاغ أفراد من العائلة المعنيين بهذه النتائج، وفق بروتوكول إنساني ومهني يراعي حق العائلة في المعرفة بوصفه أولوية أساسية، ويحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية.