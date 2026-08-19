مشاركون بالمؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية لـ سانا: المسار نقلة نوعية في منظومة العدالة ‏

دمشق-سانا‏

أكد مشاركون في المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، الذي نظمته وزارة العدل يوم أمس ‏الثلاثاء في دمشق، أنه شكل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة في سوريا، عبر اعتماد ‏الوساطة مساراً قانونياً وودياً لتسوية النزاعات، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، وتخفيف ‏الضغط عن المحاكم، وتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.‏

مسار قانوني ودي

وأوضح نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور سمير الجلول في تصريح لـ سانا، أن الوساطة ‏توفر مساراً قانونياً ودياً لحل الخلافات تحت مظلة القضاء، ولا يقتصر أثرها على الجانب ‏الإجرائي، بل يمتد ليشمل تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، وتقوية الروابط مع منظومة ‏العدل برمتها، لتكون الغاية النهائية تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع السوري، عبر حلول ‏ترضي جميع الأطراف وتحفظ الحقوق، دون اللجوء إلى إجراءات تقاضٍ طويلة ومكلفة.‏

نقلة نوعية في تسوية المنازعات

وأكد عميد كلية الحقوق في جامعة الرشيد الدكتور علي غانم بو حمود في تصريح مماثل، أن ‏الوساطة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مجال تسوية المنازعات بين الأفراد، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة ‏على تخفيف العبء الملقى حالياً على القضاء، سواء من حيث ضغط الدعاوى المتزايد، أو من ‏حيث قلة عدد المحاكم مقارنة بحجم القضايا.‏

وبيّن بو حمود أن وجود برنامج متكامل للوساطة سيسهم في تخفيف هذا العبء، مستشهداً بتجارب ‏عربية وإقليمية ودولية أثبتت نجاح الوساطة في فلترة النزاعات، حيث تمكنت من حل جزء كبير ‏من القضايا البسيطة والمتوسطة، وأثبتت نجاعتها في بعض النزاعات المعقدة والدولية، ما يجعلها ‏خياراً استراتيجياً لتطوير الأداء العدلي.‏

تخفيف الضغط عن القضاء

وأشاد عضو مجلس نقابة المحامين في حمص، المحامي عمار عز الدين، بجهود وزارة العدل في ‏إعداد مشروع قانون الوساطة القضائية، معتبراً أن هذه الخطوة تسهم في تطوير آليات تسوية ‏المنازعات وتعزيز سرعة إنجاز العدالة.‏

وبين أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إحالة الدعاوى الموجودة في المحاكم إلى مرحلة الصلح، ‏لتخفيف الضغط عن القضاء وإنجاز عدالة سريعة وناجزة، دون إطالة أمد التقاضي.‏

وأشار عز الدين إلى شمولية مشروع قانون الوساطة، الذي لا يقتصر على النزاعات الأسرية أو ‏المدنية فقط، بل يمتد ليشمل مساراً مهماً في النزاعات الجزائية، إذ سيكون بإمكان المتهم الاستفادة ‏من إسقاط الحق الشخصي، إضافة إلى العذر المخفف في حال نجاح الوساطة، واصفاً هذه الميزة ‏بأنها خطوة جيدة ومتقدمة في مسار العدالة التصالحية.‏

وكانت وزارة العدل نظمت يوم أمس الثلاثاء المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، بحضور ‏عدد من ‏الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب، وذلك في ‏فندق البوابات السبع ‏بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل ‏وسائل بديلة ومرنة لتسوية ‏المنازعات.‏