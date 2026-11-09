تحذيرات فلسطينية وأممية من تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية في غزة مع حلول الشتاء

القدس المحتلة-سانا‏

حذر كل من وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ‏سماح حمد، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ‏لعملية السلام رامز الأكبروف، من تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة مع قرب ‏حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع ‏رقعة النزوح وتضرر الخيام بفعل الأمطار، ‏ونقص مستلزمات الإغاثة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا “أن حمد ‏والأكبروف طالبا اليوم الإثنين بتحرك دولي عاجل ‏لضمان إدخال المساعدات والمعدات الضرورية ‏وحماية أرواح الفلسطينيين.‏

‏2.1 مليون فلسطيني بحاجة للحماية والمساعدة ‏الشتوية

وأوضحت حمد خلال مؤتمر صحفي عقدته ‏الوزارة اليوم، “أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع ‏غزة بحاجة إلى الحماية والمساعدة خلال فصل ‏الشتاء، بينهم أكثر من 1.76 مليون يعيشون في ‏مواقع نزوح مكتظة، بينما يقيم أكثر من 65% من ‏الأسر في خيام ومآوٍ مؤقتة، ما يجعلها عرضة ‏لمخاطر البرد والأمطار والفيضانات”.‏

وقالت حمد: إن أكثر من 1600 موقع نزوح يواجه ‏مخاطر متزايدة جراء تجمع مياه الأمطار ‏والفيضانات وتضرر شبكات الصرف الصحي، ‏بينما يحتاج نحو 80% من البنية التحتية للمياه إلى ‏الإصلاح”، مشيرة إلى أن “أكثر من 300 ألف ‏أسرة يفتقر إلى الحماية الكافية من البرد ‏والأمطار”.‏

وبينت حمد أن “الاحتياجات الشتوية تشمل نحو ‌‏200 ألف خيمة و200 ألف شادر، إلى جانب ‏البطانيات والملابس الشتوية والفرش ووسائل ‏التدفئة ومواد العزل والتدعيم والإصلاح”.‏

‏ ‎4‌‏ آلاف مبنى آيل للسقوط

وحذرت حمد من وجود نحو 4 آلاف مبنى آيل ‏للسقوط في القطاع، يقيم فيه عدد منها آلاف الأسر، ‏في ظل غياب البدائل الآمنة، لافتة إلى أن أزمة ‏الإيواء تتفاقم بسبب عدم توافر أراضٍ ومساحات ‏كافية لإنشاء مراكز نزوح جديدة تستوفي الحد ‏الأدنى من شروط الحماية والصرف الصحي ‏والوصول إلى الخدمات.‏

وشددت الوزيرة الفلسطينية على “أن نحو 30% ‏من مواد الإغاثة والإيواء المخصصة للاستجابة لا ‏تزال عالقة على المعابر، بينما لا يتجاوز حجم ‏المواد المتاحة للاستجابة الشتوية نحو 10% ‏مقارنة بمستويات التدخل خلال السنوات ‏الماضية”.‏

بدوره أوضح الأكبروف أن آلاف الأسر الفلسطينية ‏فقدت ممتلكاتها ومساكنها ومستلزمات الإيواء، ‏واضطرت إلى النزوح مجدداً، لافتاً إلى “أن هشاشة ‏أوضاع الفلسطينيين في غزة ليست نتيجة الأحوال ‏الجوية، بل نتيجة تدمير المنازل والأحياء والبنية ‏التحتية وشبكات المياه وتصريف الأمطار بفعل ‏الأعمال العدائية”.‏

‏ دعوة لرفع القيود على الإمدادات الإنسانية

ودعا الأكبروف الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع ‏جميع القيود المفروضة على إدخال الإمدادات ‏الإنسانية فوراً وزيادتها الى القطاع، محذراً من “أن ‏الوقت المتاح للاستعداد للشتاء ينفد، وأن عدم ‏إدخالها خلال الأسبوع الجاري قد يؤدي إلى ضياع ‏فرصة الاستعداد للموسم”.‏

من جانبه، أكد مدير مركز الاتصال الحكومي ‏الفلسطيني محمد أبو الرب أهمية تعزيز الجهود ‏الحكومية والمحلية والدولية للتعامل مع الوضع ‏الإنساني في قطاع غزة، والاحتياجات العاجلة في ‏ظل التهديدات الحقيقية التي تمس حياة ‏الفلسطينيين، والتي وصلت إلى مستويات غير ‏مسبوقة.‏

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تفاقم أزمة النزوح ‏والإيواء في قطاع غزة، حيث أفادت تقارير مكتب ‏الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ‏الأمطار الغزيرة والرياح تسببت مؤخراً بغمر ‏مواقع نزوح وتضرر آلاف الخيام والمآوي، وسط ‏نقص حاد في مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية ‏من البرد، وتدهور شبكات المياه والصرف ‏الصحي، ما يضاعف المخاطر الصحية والإنسانية ‏على مئات آلاف الأسر.‏