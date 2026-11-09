تحذيرات فلسطينية وأممية من تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية في غزة مع حلول الشتاء

القدس المحتلة-سانا
حذر كل من وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام رامز الأكبروف، من تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة مع قرب حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع رقعة النزوح وتضرر الخيام بفعل الأمطار، ونقص مستلزمات الإغاثة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا “أن حمد والأكبروف طالبا اليوم الإثنين بتحرك دولي عاجل لضمان إدخال المساعدات والمعدات الضرورية وحماية أرواح الفلسطينيين.
2.1 مليون فلسطيني بحاجة للحماية والمساعدة الشتوية
وأوضحت حمد خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، “أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية والمساعدة خلال فصل الشتاء، بينهم أكثر من 1.76 مليون يعيشون في مواقع نزوح مكتظة، بينما يقيم أكثر من 65% من الأسر في خيام ومآوٍ مؤقتة، ما يجعلها عرضة لمخاطر البرد والأمطار والفيضانات”.
وقالت حمد: إن أكثر من 1600 موقع نزوح يواجه مخاطر متزايدة جراء تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتضرر شبكات الصرف الصحي، بينما يحتاج نحو 80% من البنية التحتية للمياه إلى الإصلاح”، مشيرة إلى أن “أكثر من 300 ألف أسرة يفتقر إلى الحماية الكافية من البرد والأمطار”.
وبينت حمد أن “الاحتياجات الشتوية تشمل نحو 200 ألف خيمة و200 ألف شادر، إلى جانب البطانيات والملابس الشتوية والفرش ووسائل التدفئة ومواد العزل والتدعيم والإصلاح”.
4 آلاف مبنى آيل للسقوط
وحذرت حمد من وجود نحو 4 آلاف مبنى آيل للسقوط في القطاع، يقيم فيه عدد منها آلاف الأسر، في ظل غياب البدائل الآمنة، لافتة إلى أن أزمة الإيواء تتفاقم بسبب عدم توافر أراضٍ ومساحات كافية لإنشاء مراكز نزوح جديدة تستوفي الحد الأدنى من شروط الحماية والصرف الصحي والوصول إلى الخدمات.
وشددت الوزيرة الفلسطينية على “أن نحو 30% من مواد الإغاثة والإيواء المخصصة للاستجابة لا تزال عالقة على المعابر، بينما لا يتجاوز حجم المواد المتاحة للاستجابة الشتوية نحو 10% مقارنة بمستويات التدخل خلال السنوات الماضية”.
بدوره أوضح الأكبروف أن آلاف الأسر الفلسطينية فقدت ممتلكاتها ومساكنها ومستلزمات الإيواء، واضطرت إلى النزوح مجدداً، لافتاً إلى “أن هشاشة أوضاع الفلسطينيين في غزة ليست نتيجة الأحوال الجوية، بل نتيجة تدمير المنازل والأحياء والبنية التحتية وشبكات المياه وتصريف الأمطار بفعل الأعمال العدائية”.
دعوة لرفع القيود على الإمدادات الإنسانية
ودعا الأكبروف الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع جميع القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الإنسانية فوراً وزيادتها الى القطاع، محذراً من “أن الوقت المتاح للاستعداد للشتاء ينفد، وأن عدم إدخالها خلال الأسبوع الجاري قد يؤدي إلى ضياع فرصة الاستعداد للموسم”.
من جانبه، أكد مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب أهمية تعزيز الجهود الحكومية والمحلية والدولية للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، والاحتياجات العاجلة في ظل التهديدات الحقيقية التي تمس حياة الفلسطينيين، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تفاقم أزمة النزوح والإيواء في قطاع غزة، حيث أفادت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمطار الغزيرة والرياح تسببت مؤخراً بغمر مواقع نزوح وتضرر آلاف الخيام والمآوي، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية من البرد، وتدهور شبكات المياه والصرف الصحي، ما يضاعف المخاطر الصحية والإنسانية على مئات آلاف الأسر.