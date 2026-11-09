ارتفاع معظم البورصات الخليجية وسط استبعاد تصعيد ‏أمريكي جديد ضد إيران

عواصم -سانا
أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع اليوم الإثنين وسط تحسن المعنويات عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها شن ضربات جديدة على إيران شريطة استمرار المحادثات.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي ارتفع 0.9 %، مع صعود مصرف الراجحي 1.9 % وزيادة سهم شركة العرض المتقن 4.3 % بعد ارتفاع أرباح الشركة الفصلية.
وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر دبي 1%، مع صعود سهم إعمار العقارية 2.4 %، كما زاد مؤشر أبو ظبي 1%.
كذلك ارتفع المؤشر القطري 0.9 %، مدفوعاً بصعود سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في الخليج بنسبة 1.5 %.
كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 %، بينما انخفض المؤشر العماني 0.4 %، واستقر المؤشر البحريني.
وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلت عن ترامب قوله خلال مقابلة هاتفية مساء أمس الأحد: إنه من غير المرجح أن يضطر إلى إصدار أوامر باستئناف الحرب مع إيران، ما دامت المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدماً.