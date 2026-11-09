ارتفاع معظم البورصات الخليجية وسط استبعاد تصعيد ‏أمريكي جديد ضد إيران

‏عواصم -سانا‏

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع اليوم الإثنين ‏وسط تحسن المعنويات عقب تصريحات للرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب التي استبعد فيها شن ضربات جديدة على إيران ‏شريطة استمرار المحادثات.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي ارتفع 0.9 %، ‏مع صعود مصرف الراجحي 1.9 % ⁠وزيادة سهم شركة ‏العرض المتقن 4.3 % بعد ارتفاع أرباح الشركة الفصلية.‏

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وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر دبي 1%، مع ‏صعود سهم إعمار العقارية 2.4 %، كما زاد مؤشر أبو ظبي ‌‏1%.‏

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كذلك ارتفع المؤشر القطري 0.9 %، مدفوعاً بصعود سهم ‌‏⁠بنك قطر الوطني أكبر بنك في الخليج بنسبة 1.5 %.‏

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كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 %، بينما انخفض المؤشر ‏العماني 0.4 %، واستقر المؤشر البحريني.‏

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وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلت عن ترامب قوله ‏خلال مقابلة هاتفية مساء أمس الأحد: إنه من ‏غير المرجح أن ‏يضطر إلى إصدار أوامر باستئناف الحرب مع إيران، ما ‏دامت ‏المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي وإعادة فتح ‏مضيق هرمز تشهد تقدماً.‏