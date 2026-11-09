السورية للمخابز تعتمد نظاماً جديداً لضبط استهلاك الدقيق التمويني ومراقبة الإنتاج

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز اعتماد نموذج للتوثيق اللحظي، لبيانات العجنات في المخابز، بهدف ضبط كميات الطحين المستخدمة في الإنتاج، ومتابعة الأرصدة الفعلية وتعزيز الرقابة على عمليات التصنيع، والحد من تسريب الدقيق والتصرف به خلاف الغاية المخصصة له.

وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن محمد العثمان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن اعتماد النموذج يهدف للوصول إلى بيانات حقيقية عن الكميات المعجونة يومياً، بما يتيح لدوريات التموين والجرد في المؤسسة معرفة الأرصدة الحقيقية لكل مخبز، وضمان عدم قيام الخباز بتسريب الطحين إلى السوق، وبيعه أو التصرف به بدلاً من خبزه وتوزيعه على المواطنين.

ضبط استهلاك الدقيق التمويني

أشار العثمان إلى أن النتائج الأولية للنموذج ستبدأ بالظهور خلال الأيام والأسابيع المقبلة، من خلال الجولات الرقابية اليومية على المخابز، مبيناً أن نجاح التطبيق سيقاس بمدى إسهامه في ضبط استهلاك الدقيق التمويني وخفض الكميات المستخدمة مستقبلاً.

ولفت العثمان إلى أن الكاميرات والسجلات الإلكترونية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج، ومتابعة أي خلل قد يحدث خلال مراحل العجن، موضحاً أن أي تضارب بين أرقام العجنات المسجلة لدى المراقب التمويني، أو مراقب المؤسسة وما توثقه كاميرات المراقبة يعد مؤشراً على وجود خلل أو تجاوز في آلية التعامل مع الدقيق.

رقابة إدارية متكاملة

بيّن العثمان، أن هذا النظام يضع عمليات الإنتاج تحت رقابة إدارية متكاملة يصعب تجاوزها، الأمر الذي من شأنه الحد من حالات الفساد والتلاعب بالدقيق التمويني أو بيعه بدلاً من استخدامه في إنتاج الخبز المخصص للمواطنين.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تعزيز الرقابة على عمل المخابز، ومتابعة عمليات إنتاج الخبز، بما يضمن الاستخدام الأمثل لمادة الدقيق التمويني والحد من الهدر والتجاوزات، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء، وضبط كميات الإنتاج وفق المخصصات المعتمدة.







