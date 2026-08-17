انطلاق المشاورات الوطنية في حلب حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين

حلب-سانا

انطلقت في مدينة حلب اليوم الإثنين، أولى جلسات المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بتنظيم من الهيئة الوطنية للمفقودين، وبمشاركة عائلات المفقودين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء ومختصين.

وذكرت الهيئة الوطنية للمفقودين عبر قناتها على تلغرام، أن هدف المشاورات بلورة مبادئ قانونية وطنية تستند إلى العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وتكفل الحق في معرفة الحقيقة، بما يستجيب لحقوق عائلات المفقودين وتطلعاتها.

وأكدت الهيئة، أن إشراك عائلات المفقودين والمتأثرين مباشرة يمثل أساساً لبناء إطار قانوني وطني شامل ومستدام لقضية المفقودين والمختفين قسراً.

وتأتي هذه الجلسات في إطار مسار تشاوري وطني يهدف إلى إشراك الجهات المعنية في وضع الأسس القانونية الناظمة لهذه القضية، والاستفادة من آراء العائلات والخبراء ومنظمات المجتمع المدني عند إعداد القانون.