وزارة العدل تدين التفجير الإرهابي في منطقة الحجاز بدمشق

دمشق-سانا

أدانت وزارة العدل السورية التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي بدمشق، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا والمصابين، في جريمة جبانة تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في زعزعة الأمن والاستقرار، ولن تثني مؤسسات الدولة عن مواصلة أداء واجباتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام القانون.

وتقدمت وزارة العدل بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى نقابة المحامين، باستشهاد عدد من السادة المحامين الذين طالتهم هذه الجريمة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سورية وشعبها من كل مكروه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.