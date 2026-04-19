حملة لإزالة 300 متر مكعب من الأنقاض في الدرخبية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تواصل بلدية الدرخبية في ريف دمشق تنفيذ أعمال خدمية تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي في البلدة، حيث أطلقت حملة لإزالة حوالي 300 متر مكعب من الأنقاض المتراكمة في عدة مواقع.

وأفادت محافظة ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لفتح المسارات الطرقية وتعزيز البنية التحتية، بما يضمن بيئة أنظف وسهولة أكبر في الحركة للسكان في عموم البلدة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة محافظة ريف دمشق لمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة الحياة ودعم استئناف النشاط الخدمي في مختلف بلدات وقرى ريف دمشق.

