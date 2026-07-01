الدفاع المدني يخمد حريقاً في بلدة الصورة الصغيرة بريف السويداء الشمالي

السويداء-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني، مدعومة بعناصر من وزارة الداخلية، من إخماد حريق نشب في بلدة الصورة الصغيرة بريف السويداء الشمالي انتشر بسرعة قياسية نحو المنازل المجاورة بفعل هبات رياح قوية.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن التدخل السريع للفرق أسفر عن احتواء النيران بالكامل وتجنيب الممتلكات خسائر فادحة، فيما كانت سرعة الاستجابة العامل الحاسم في السيطرة على الحريق.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث أخمدت حريقاً اندلع في الـ21 من الشهر الماضي في بلدة ‏الصورة الصغيرة بريف محافظة السويداء الشمالي، دون ‏وقوع خسائر مادية كبيرة‎.‎

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها ‏في المحافظات على تنفيذ خطة تتضمن نشر نقاط استجابة ‏وإطفاء، بهدف تعزيز سرعة التدخل والحد من انتشار ‏الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي ‏والممتلكات العامة والخاصة‎.‎