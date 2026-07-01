مدير العلاقات العامة بمحافظة حماة يبحث مع سفيرة النرويج بدمشق التعاون في مجالات التنمية

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي حضره مدير منطقة حماة، وعدد من المسؤولين المعنيين، تناول الجهود المحلية المبذولة لدعم الاستقرار المجتمعي وتأهيل القطاعات الحيوية بما يخدم الأهالي في المحافظة.