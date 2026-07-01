مدير العلاقات العامة بمحافظة حماة يبحث مع سفيرة النرويج بدمشق التعاون في مجالات التنمية

photo 1 2026 07 01 16 40 22 مدير العلاقات العامة بمحافظة حماة يبحث مع سفيرة النرويج بدمشق التعاون في مجالات التنمية

حماة-سانا

بحث مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف خلال لقائه سفيرة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية والتعافي المبكر.

photo 3 2026 07 01 16 40 22 مدير العلاقات العامة بمحافظة حماة يبحث مع سفيرة النرويج بدمشق التعاون في مجالات التنمية

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي حضره مدير منطقة حماة، وعدد من المسؤولين المعنيين، تناول الجهود المحلية المبذولة لدعم الاستقرار المجتمعي وتأهيل القطاعات الحيوية بما يخدم الأهالي في المحافظة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في محافظة حماة.

photo 2 2026 07 01 16 40 22 مدير العلاقات العامة بمحافظة حماة يبحث مع سفيرة النرويج بدمشق التعاون في مجالات التنمية

وأكدت السفيرة النرويجية اهتمام بلادها بمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، ولا سيما في قطاعي المياه والكهرباء، بما يسهم في دفع عجلة التعافي وتحسين الواقع الخدمي.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح بحث مع سفيرة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، مطلع الشهر الفائت في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإزالة الألغام وبناء القدرات الوطنية.

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