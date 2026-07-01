مدير العلاقات العامة بمحافظة حماة يبحث مع سفيرة النرويج بدمشق التعاون في مجالات التنمية

حماة-سانا
بحث مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف خلال لقائه سفيرة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية والتعافي المبكر.
وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي حضره مدير منطقة حماة، وعدد من المسؤولين المعنيين، تناول الجهود المحلية المبذولة لدعم الاستقرار المجتمعي وتأهيل القطاعات الحيوية بما يخدم الأهالي في المحافظة.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في محافظة حماة.
وأكدت السفيرة النرويجية اهتمام بلادها بمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، ولا سيما في قطاعي المياه والكهرباء، بما يسهم في دفع عجلة التعافي وتحسين الواقع الخدمي.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح بحث مع سفيرة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، مطلع الشهر الفائت في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإزالة الألغام وبناء القدرات الوطنية.