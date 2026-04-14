حملة طبية مجانية لعلاج “الساد” في مشفى اللاذقية الوطني

اللاذقية-سانا

أطلقت منظمة الأمين الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حملة طبية مجانية لعلاج مرضى الساد (المياه البيضاء) في مشفى اللاذقية الوطني.

وتشمل الحملة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بإشراف كوادر متخصصة، وباستخدام أحدث التقنيات، بهدف تخفيف الضغط عن المشفى، وتنظيم الخدمة للمرضى.

وأوضح مدير مكتب المنظمة في سوريا عبد السلام الأمين لـ سانا، أن الحملة تشمل مختلف المحافظات السورية، وتسعى للوصول إلى ألف مستفيد، وتأتي لتخفيف الضغط عن المشافي، مشيراً إلى أنه في ظل الأعداد الكبيرة للمرضى المسجلين بالحملة، في المشفى الوطني باللاذقية تسعى المنظمة لتجديدها في اللاذقية وغيرها من المحافظات.

وحول آلية اختيار المرضى، بيّن الأمين أن المريض يراجع شعبة العينية في المشفى، حيث تُجرى له الفحوصات الأولية، فإذا ثبتت حاجته لعملية الساد، يتم إجراء كامل الفحوصات اللازمة للتدخل الجراحي.

من جانبه، كشف رئيس قسم العينية في المشفى الوطني باللاذقية الدكتور فريد طيفور، أن الحملة استقطبت حتى الآن 140 مريضاً، وجرت جدولة العمليات على مدى ثلاثة أيام، وأضاف: إن المشفى يقدم الدعم عبر العيادات والأقسام وشعبة التحاليل والاستشارات لتخفيف العبء عن المريض بالتوجه للعيادات الخاصة.

بدورها، أوضحت اختصاصية أمراض العين وجراحتها الدكتورة مجدولين كاسر سرحيل، أن الحملة مجانية بالكامل بما فيها العدسات أيضاً، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت جهاز “الفاكو” الذي يعد أحدث تقنية لعلاج المياه البيضاء إلى المشفى، ما يسهم في تحقيق نتائج جيدة ونسبة شفاء عالية.

وأشار أحد المرضى المستفيدين من الحملة، إلى معاناته من المرض منذ عام تقريباً، وقامت الحملة بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له، وتم تحديد موعد إجراء العملية اليوم.

وتُعد منظمة الأمين منظمة إنسانية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2012 كمبادرة مجتمعية تطوعية، أطلقها عدد من الأطباء والأكاديميين والمتطوعين، وتهدف إلى دعم وتعزيز الرعاية الصحية وفق مبادئ العمل الإنساني المتعارف عليها.