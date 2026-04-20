وزارة الداخلية تقبض على عدد من مجرمي الحرب المتورطين بدماء السوريين في دير بعبدة بريف جبلة

اللاذقية-سانا

كشفت وزارة الداخلية أن وحداتها نفذت صباح اليوم الإثنين، عمليتين أمنيتين مزدوجتين في قرية بعبدة بريف جبلة، تمكنت خلالهما من إلقاء القبض على عدد من مجرمي الحرب المتورطين بدماء السوريين.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن العميد الحسن كان قائد العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية سابقاً، والمسؤول عن قمع المظاهرات السلمية في المدينة، ومعركة الحفة في آذار من العام 2012، ثم تولّى رئاسة فرع أمن الدولة في محافظة إدلب منذ العام 2019 حتى تحرير سوريا.

وأشارت الوزارة إلى إلقاء القبض على العميد الركن غيث محمد سليمان شاهين، قائد كتيبة في الفرقة 18 دبابات، والمتورط في قصف مدينة القصير عامي 2012 و2013، وتدمير مدينة تدمر إلى جانب المجرم سهيل الحسن، كما تولّى مسؤولية الحواجز الأمنية الممتدة من مدينة حمص حتى الحدود اللبنانية.

ولفتت الوزارة إلى أن الوحدات أطبقت حصارها على المجرم العقيد نزار شاهين شاهين، قائد كتيبة المدفعية والصواريخ ضمن الفوج 64، والذي ارتكب جرائم حرب وانتهاكات وعمليات اغتصاب بحق المدنيين في مدينة القصير.

وبيّنت الوزارة أن العمليتين أسفرتا عن تحييد المجرم يامن عارف شاهين بعد مقاومته لوحدة المهام الخاصة ورفضه تسليم نفسه، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر المهام الخاصة الذي استشهد لاحقاً.

وتوجهت الوزارة بالتعزية إلى ذوي الشهيد البطل الذي ارتقى أثناء تأديته لواجبه، مؤكدة أن يد العدالة ستطال جميع مجرمي الحرب دون استثناء، وأن مسار العدالة الانتقالية ماضٍ بكل حزم لتحقيق الإنصاف للضحايا ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مهما طال الزمن أو حاولوا الإفلات من العقاب.