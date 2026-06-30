افتتاح 3 مكاتب بريدية جديدة في حماة

حماة-سانا

افتتحت مديرية بريد حماة اليوم الثلاثاء، ثلاثة مكاتب بريدية جديدة في أحياء القصور والكرامة والحاضر بالمدينة ضمن خطة التوسع بأعداد وخدمات المكاتب البريدية المالية والإدارية.

وتقدم المكاتب المحدثة خدمات البريد السريع والعاجل والحوالات بأنواعها الفورية والإيجار، والطرود البريدية، وخدمة الرسائل البريدية العادية والمسجلة الداخلية والخارجية، وصناديق البريد وبيع الطوابع.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حماة لشؤون الاتصالات حسن الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من هذه المراكز هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، في مراجعة المؤسسات الخدمية الأم للحصول على الوثائق المطلوبة من خلال تأمينها في المكاتب البريدية.

وأشار إلى أن خطة المؤسسة السورية للبريد خلال الفترة المقبلة تتضمن افتتاح مكاتب بريدية جديدة في ريف المحافظة، ولا سيما في المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية.

بدوره مدير فرع بريد حماة طلحة شنتوت لفت إلى أن افتتاح المكاتب البريدية الثلاثة يأتي في إطار سعي المؤسسة السورية للبريد لزيادة مراكزها وتغطيتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين في المحافظة ورفع جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المزيد من المكاتب ستُفتتح قريباً في أرياف محافظة حماة الشمالية والجنوبية والشرقية.

وأوضح أن من بين الخدمات الجديدة التي تقدمها المكاتب البريدية خدمة وثيقة بيان السجل العقاري خلال 48 ساعة، وخلاصة السجل العدلي/غير محكوم/، والتي يقدمها مركز البريد الرئيسي مع وجود خطة لتقديمها عبر 5 مكاتب بريدية في المحافظة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الخدمات المالية المتضمنة صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش، وخدمة شام كاش/دفع إلكتروني سحب وإيداع/، والحوالات المالية الداخلية، وإيصال الرواتب للمنازل كخدمة اختيارية للمتقاعدين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد افتتحت خلال أيار الماضي، مكتبي بريد جديدين في مركز هاتف القوتلي بمدينة حماة، دعماً للصالة المركزية في مديرية بريد حماة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبلغ عدد المكاتب البريدية الجديدة التي تم افتتاحها في المحافظة عقب التحرير 11 مكتباً، ليصبح العدد الكلي 25 مكتباً بريدياً، يستفيد منها نحو 60 ألف متقاعد في التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش.