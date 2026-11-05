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باكستان تعلن نجاح اختبار أول صاروخ جو-جو مطوّر محلياً

04012516b46ab5d 7quf1u0if9l9p7agi5l57819tfu2qbrcxnig7pl7s5c باكستان تعلن نجاح اختبار أول صاروخ جو-جو مطوّر محلياً
طائرة باكستانية تحمل صاروخ "فاز" الذي يُعد أول صاروخ ‏جو-جو تطوره باكستان-إسلام أباد-صحيفة "داون"

إسلام اباد-سانا‏

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، نجاح اختبار صاروخ “فاز” الذي يُعد أول صاروخ ‏جو-جو تطوره باكستان بإمكانات وخبرات محلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد ‏الدفاعية والجوية.

وذكر موقع “بي باكستان” أن الصاروخ مزود بنظام توجيه نهائي متطور، يتيح له استهداف ‏الأهداف الجوية على مسافات بعيدة، مشيراً إلى أن الاختبار يمثل تقدماً في تطوير الصناعات ‏الدفاعية المحلية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في 14 تشرين الأول الماضي نجاح اختبار نسخة مطورة من ‏الصاروخ الباليستي “فاتح-2″، بعد إدخال تحسينات على مداه.

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