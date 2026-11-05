باكستان تعلن نجاح اختبار أول صاروخ جو-جو مطوّر محلياً

إسلام اباد-سانا
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، نجاح اختبار صاروخ “فاز” الذي يُعد أول صاروخ جو-جو تطوره باكستان بإمكانات وخبرات محلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والجوية.
وذكر موقع “بي باكستان” أن الصاروخ مزود بنظام توجيه نهائي متطور، يتيح له استهداف الأهداف الجوية على مسافات بعيدة، مشيراً إلى أن الاختبار يمثل تقدماً في تطوير الصناعات الدفاعية المحلية.
وكان الجيش الباكستاني أعلن في 14 تشرين الأول الماضي نجاح اختبار نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي “فاتح-2″، بعد إدخال تحسينات على مداه.