الأمن الداخلي في حمص يحرر مختطفة ويقبض على المتورطين في الجريمة

حمص-سانا

حررت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص امرأة اختُطفت من منزلها بالمدينة، وألقت القبض على أفراد العصابة المتورطين في الجريمة.

وقال قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان لـ سانا: بتاريخ 27 حزيران، تلقّينا بلاغاً عن اختطاف امرأة من منزلها في حي الحميدية، وعلى الفور باشرت وحداتنا المختصة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية أحد المتورطين، وإلقاء القبض عليه.

وأضاف: أفضت التحقيقات إلى تحديد مكان احتجاز المخطوفة، حيث نفذت قواتنا مداهمة دقيقة أسفرت عن تحريرها سالمة، وإلقاء القبض على بقية أفراد العصابة، الذين أقدموا على اختطافها وتهديدها قبل ابتزاز ذويها ومطالبتهم بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها، وأُحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص.

وأكد قائد الأمن الداخلي في حمص أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين أو ارتكاب جرائم الخطف والابتزاز، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، بما يضمن حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.