مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال ‏الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر فلسطينية قولها: إن طائرات الاحتلال الحربية ‏استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بمحيط ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى مقتل ‏ثلاثة منهم وإصابة آخرين.‏

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وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من ‏تشرين الأول عام 2023 إلى 74,618 8 قتيلاً و175,925 مصاباً.‏

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وقالت مصادر طبية: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ‌‏5 إصابات، مبينة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1602، والمصابين إلى 5799، فيما بلغ عدد الجثامين التي انتُشلت من ‏تحت الأنقاض 847.‏

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وأضافت المصادر أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز ‏طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

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وفي وقت سابق اليوم قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء اعتداءات الاحتلال ‌‏الإسرائيلي ‏على قطاع ‏غزة، فيما اعتقل 42 فلسطينياً، وهُدمَت عدة مبان سكنية خلال اقتحام ‌‏قوات ‏الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.‏