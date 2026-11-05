مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر فلسطينية قولها: إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بمحيط ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين.
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 74,618 8 قتيلاً و175,925 مصاباً.
وقالت مصادر طبية: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 إصابات، مبينة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1602، والمصابين إلى 5799، فيما بلغ عدد الجثامين التي انتُشلت من تحت الأنقاض 847.
وأضافت المصادر أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وفي وقت سابق اليوم قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعتقل 42 فلسطينياً، وهُدمَت عدة مبان سكنية خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.