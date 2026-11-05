قاديش يبحث مع مسؤولة أوروبية البرامج التنموية التي ينفذها الاتحاد في سوريا

دمشق-سانا



بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع المديرة المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) هيلين لوغال، آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي.



وركّز اللقاء على متابعة البرامج التنموية والإنسانية التي ينفذها الاتحاد في سوريا، وتذليل العقبات أمام القطاع المصرفي الأوروبي، لتمكينه من العمل مع البنوك السورية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الشركات على الاستثمار في السوق السورية.