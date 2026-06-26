تكريم حجاج بيت الله الحرام في المركز الثقافي في طرطوس تأكيداً لقيم التكافل والتواصل ‏المجتمعي

طرطوس-سانا

كرّمت مديرية الثقافة في طرطوس اليوم عدداً من حجاج بيت الله الحرام العائدين من أداء مناسك الحج، وذلك خلال احتفال أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، بحضور فعاليات رسمية ودينية واجتماعية وأهالي الحجاج، في أجواء سادتها مشاعر الفرح والامتنان، تأكيداً على القيم الروحية والاجتماعية التي يجسدها موسم الحج.

وأكد عدد من الحجاج المكرمين في تصريحات لـ سانا، أن رحلة الحج شكّلت محطة إيمانية وإنسانية عميقة تركت أثراً كبيراً في نفوسهم، معربين عن شكرهم للجهات المنظمة لهذه المبادرة التي عكست تقدير المجتمع للحجاج بعد عودتهم سالمين.

وأوضح الحاج أنور شويش أن أداء مناسك الحج كان تجربة إيمانية عظيمة عززت معاني الصبر والتسامح والتقارب بين المسلمين من مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن هذا التكريم يمثل لفتة كريمة تعبّر عن اهتمام المجتمع بالحجاج وتقديره لهذه الفريضة المباركة.

بدوره أشار الحاج محمود قاسم مصطفى إلى أن رحلة الحج حملت الكثير من الدروس الروحية والإنسانية، لافتاً إلى أن هذا الحفل يرسخ قيم المحبة والتواصل الاجتماعي ويمنح الحجاج شعوراً بالاعتزاز والتقدير بين أبناء مجتمعهم.

من جهتها عبّرت الحاجة ثريا مصطفى رجب عن سعادتها بالمشاركة في هذا التكريم، مؤكدة أن الحج كان رحلة إيمان وخشوع ودعاء، وأن الاحتفاء بالحجاج بعد عودتهم يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية ويجسد قيم الاحترام والتكافل بين أفراد المجتمع.

أما الحاجة سهير مرتيني فرأت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة جامعة لتبادل المشاعر والذكريات الروحية التي رافقت أداء المناسك، مشيرة إلى أن تكريم الحجاج يعكس تقدير المجتمع لكل من أدى هذه الفريضة العظيمة وعاد إلى أهله ووطنه سالماً.

وأكد الشيخ الدكتور أنور صطوف، الموجّه الديني لمجموعة شخيص تكتل الحمد، أن الحج مدرسة إيمانية وأخلاقية متكاملة تغرس في نفوس الحجاج قيم الصبر والانضباط والتعاون والتسامح، موضحاً أن تكريم الحجاج بعد عودتهم يحمل معاني الوفاء والتقدير ويعزز مكانة هذه الشعيرة الدينية في الوعي المجتمعي.

وأشار الشيخ صطوف إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في نقل التجارب الإيمانية للحجاج إلى المجتمع، وتشجع على ترسيخ القيم النبيلة التي يدعو إليها الدين الإسلامي، بما يعزز أواصر المحبة والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وفي تصريح لـ سانا حول أهمية تنظيم هذا الحفل في المركز الثقافي العربي بطرطوس، أوضحت الدكتورة عبير خالد يحيى، المسؤول الإعلامي في مديرية الثقافة بطرطوس، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توسيع الدور المجتمعي للمراكز الثقافية بحيث لا تقتصر على الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية، بل تكون حاضنة لمختلف المناسبات التي تعزز القيم الإنسانية والوطنية والاجتماعية.

وأضافت يحيى: إن استضافة حفل تكريم الحجاج في المركز الثقافي تربط بين الثقافة بوصفها منظومة أخلاقية وسلوكية وبين المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشكل جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع، مبينة أن التجربة أثبتت نجاحها في محافظتي دمشق واللاذقية، حيث لاقت تفاعلاً إيجابياً وشجعت على توسيع نطاق هذه المبادرات.

وأكدت أن هذه الخطوة لا تلغي الدور المهم للمساجد والمؤسسات الدينية بل تكمله وتدعمه، إذ توفر المراكز الثقافية فضاءات مناسبة وتجهيزات قادرة على استيعاب أعداد أكبر من الحضور، بما يتيح مشاركة مجتمعية أوسع وأكثر تنظيماً.

وختمت بالقول: إن الرسالة الأساسية للمبادرة تتمثل في التأكيد أن الثقافة شريك فاعل في بناء المجتمع وترسيخ قيمه، وأن المراكز الثقافية منابر مفتوحة لكل ما يسهم في تعزيز الاحترام والتكافل والاعتزاز بالقيم الإنسانية والوطنية، بما يقرب الثقافة من مختلف شرائح المجتمع ويعزز حضورها في الحياة اليومية.

يأتي حفل تكريم حجاج بيت الله الحرام ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها مديرية الثقافة في طرطوس، بهدف تعزيز دور المراكز الثقافية في خدمة المجتمع واحتضان الفعاليات الدينية والاجتماعية والوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتواصل والاحترام المتبادل بين المواطنين، ويعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والدينية في خدمة المجتمع وتعزيز هويته الثقافية والوطنية.