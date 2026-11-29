دمشق-سانا‏

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت اليوم الأحد، أن برنامج ‌‏”دار” المدعوم من الاتحاد يسهم في توفير فرص العمل بما يدعم تحقيق عودة ‏مستدامة إلى سوريا.‏

وأعرب “أونماخت” في منشور عبر منصة “إكس” عن سعادته بالمشاركة في ‏المنتدى الإقليمي الثلاثي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ‏ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات العمال، ‏لمناقشة قضايا العودة وإعادة الإدماج وتعزيز التعاون الإقليمي.‏

وبرنامج دار (‏DAR‏) هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم ‏الحلول الدائمة والعودة الطوعية الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدام للاجئين ‏والنازحين السوريين، إضافةً إلى تأهيل البنية التحتية للمعابر الحدودية. ‏

وكان المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق ‏في المنطقة”، عُقد يومي 26 و27 تشرين الثاني الحالي، بتنظيم من وزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل السورية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (‏ILO‏)، وبمشاركة ‏عدد من وزراء العمل في دول الجوار، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في ‏سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.‏