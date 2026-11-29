دمشق-سانا
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت اليوم الأحد، أن برنامج ”دار” المدعوم من الاتحاد يسهم في توفير فرص العمل بما يدعم تحقيق عودة مستدامة إلى سوريا.
وأعرب “أونماخت” في منشور عبر منصة “إكس” عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الإقليمي الثلاثي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات العمال، لمناقشة قضايا العودة وإعادة الإدماج وتعزيز التعاون الإقليمي.
وبرنامج دار (DAR) هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم الحلول الدائمة والعودة الطوعية الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدام للاجئين والنازحين السوريين، إضافةً إلى تأهيل البنية التحتية للمعابر الحدودية.
وكان المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة”، عُقد يومي 26 و27 تشرين الثاني الحالي، بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وبمشاركة عدد من وزراء العمل في دول الجوار، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.