الرياض-سانا

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أن الحل السياسي هو الأفضل لإنهاء الحرب في اليمن، مشيراً إلى أن الحرب يمكن أن تنتهي غداً إذا وافقت ميليشيا الحوثي على خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضح المالكي في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الأحد، أن التحالف سيواصل الضغط العسكري على ميليشيا الحوثي ما دام ذلك ضرورياً لدفعها إلى التفاوض، لكن دعم الحكومة اليمنية يظل ضرورياً لتحقيق أهدافها.

وحول إمكانية زج قوات سعودية برية في اليمن أوضح المالكي، أن القوات الحكومية اليمنية تمتلك العدد اللازم والقدرة العسكرية، ولا حاجة لديها للاستعانة بجيش آخر من الخارج، مشيراً إلى أن القوات السعودية متمركزة على الحدود الجنوبية للمملكة لمنع أي توغل للحوثيين في الأراضي السعودية.

وحول مخزونات السعودية من الصواريخ نفى المالكي تقارير أشارت إلى أن السعودية تعاني استنزافاً في مخزوناتها من الصواريخ ​الاعتراضية للدفاع الجوي، مؤكداً في الوقت ذاته القدرة على الدفاع عن الأراضي السعودية.

وشدد المالكي على أن ما تفعله ميليشيا الحوثي ليس عملية عسكرية بل تقوم بعمل إرهابي ضد المدنيين والأعيان ​المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، استخدمت في اعتداء استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.