ضبط مخالفات في مستودعات الأدوية البيطرية خلال جولة لوزارة الزراعة بدمشق

دمشق-سانا

أجرى معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر، برفقة مدير الصحة والإنتاج الحيواني عبد الحي يوسف، ونقيب الأطباء البيطريين حسين بلان، اليوم الأربعاء، جولة تفتيشية على مستودعات الأدوية البيطرية في محافظة دمشق، بمشاركة عناصر الضابطة العدلية في الوزارة.

وشملت الجولة الاطلاع على واقع تداول الأدوية والمستحضرات البيطرية وآلية بيعها وتخزينها، وزيارة عدد من مستودعات الأدوية ومكاتب الخدمات البيطرية، بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.

وجرى خلال الجولة تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفات والتجاوزات المسجلة، مع توجيه تنبيهات للمخالفين بضرورة تدارك الملاحظات وتصويب أوضاعهم، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد المعاون عبد القادر في تصريح لـ سانا، أن الجولة تأتي في إطار تعزيز أعمال الضابطة البيطرية في السوق المركزي بمدينة دمشق، مشيراً إلى أنه تم قبل انطلاق الجولة توجيه التعليمات للعناصر بضرورة الالتزام بالضوابط الناظمة للدخول والتعامل المهني مع المستثمرين والأطباء داخل المنشآت.

وأوضح عبد القادر أن الجولة ركزت على مستودعات الأدوية البيطرية لضبط آلية التداول والتأكد من التعامل العلمي والمهني مع المستحضرات الدوائية وفق اللوائح والتشريعات النافذة، والتحقق من دخول المواد بشكل نظامي إلى البلاد، ومتابعة صلاحيتها ونوعيتها.

وأشار إلى أنه تم التشديد على عدم وجود أي مضادات حيوية في وضعها الأولي غير المخصص، ومنع وجود أي مواد مجهولة المصدر سواء كانت على شكل بودرة أو سوائل أو أي منتجات غير واضحة المنشأ أو غير مستوفية للرخص النظامية.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة على قطاع الأدوية البيطرية، وضبط عمليات التداول والبيع بما يضمن سلامة الاستخدام البيطري والحد من المخالفات، بهدف حماية الثروة الحيوانية وتحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة.