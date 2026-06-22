اجتماع في طرطوس لتسريع تنفيذ السدود والسدّات المتعاقد عليها

طرطوس-سانا

عقدت الهيئة العامة للموارد المائية اجتماعاً في طرطوس اليوم الإثنين، لمتابعة تنفيذ مشروعات السدود والسدّات المتعاقد عليها مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، بهدف رفع وتيرة الإنجاز، ووضع المشروعات في الخدمة، بما يحسّن الواقعين المائي والتنموي في المحافظة.



وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، أن المجتمعين استعرضوا نسب التنفيذ والأعمال المنجزة في سدّي “البلوطة” و”الدريكيش”، وسدّتي “بمنة” و”عين دليمة”، إضافة إلى مناقشة الصعوبات الفنية وطرائق معالجتها، وجرى الاتفاق على تحديد مهل زمنية لإنهاء الأعمال والالتزام بها لضمان وضع المشروعات بالخدمة في أسرع وقت، وتحسين واقع مياه الشرب والري في مختلف مناطق المحافظة.



وقام المجتمعون بجولة ميدانية شملت سدّتي “بمنة” و”عين دليمة” وسد الدريكيش للاطلاع على الأعمال المنفذة، وتحضيرات استئناف العمل في هذه المشروعات.



شارك في الاجتماع مدير الشؤون الفنية في الهيئة المهندس عبد الكريم المنصور، ومدير الموارد المائية المهندس محمد محرز، ومدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد المهندس عادل المرعي، إلى جانب الكوادر الفنية المعنية.