إدارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع جهات غير معتمدة تزعم قدرتها على تسجيل الحجاج

دمشق-سانا

حذرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، من التّعامل مع أيّ أفراد أو جهات أو سماسرة غير معتمدين يزعمون قدرتهم على تسجيل الحجّاج أو استخراج تصاريح الحجّ مقابل مبالغ ماليّة أو وعود غير نظاميّة، وذلك لضمان سير إجراءات التّسجيل لموسم الحجّ وفق الضّوابط والتّعليمات الرسمية.

وأكدت الإدارة في بيان لها عبر قناتها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً من خلال المكاتب المعتمدة رسمياً لدى إدارة الحج والعمرة، وعبر القنوات الرسمية المحددة فقط، وأن أي تعامل خارج هذه القنوات يعد مخالفةً صريحةً للتعليمات، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وطلبت إدارة الحج والعمرة من جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج، توخي الحيطة والحذر من محاولات الاستغلال أو التضليل، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض المشبوهة حفاظاً على حقوقهم، وضماناً لإتمام إجراءاتهم بشكل آمن ومنظم.

ونشرت الإدارة عناوين وأرقام مكاتب إدارة الحج والعمرة للاطلاع عليها عبر الرابط.



وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية أعلنت، في العاشر من آب الحالي، عن ‌‏تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين بأداء ‌‏فريضة الحج لموسم 1448هـ – 2027م، مبينة أن التسجيل الأولي دون قبول مباشر ووفق ‏آلية ‏اختيار المقبولين يبدأ من يوم الـ 26 من آب الجاري ولغاية الـ ‌‏‌‏10 من أيلول القادم.