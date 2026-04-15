وزير الزراعة: تمكين المنتج الريفي من إثبات وجوده وإظهار ميزته التنافسية

دمشق-سانا

أكد وزير الزراعة أمجد بدر أهمية إبراز المنتج الريفي وتسويقه محلياً وخارجياً، في إطار عمليات ترويج مدروسة تمكّن المنتج من إثبات وجوده في الأسواق وإظهار ميزته التنافسية.

وأضاف الوزير بدر، في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، بعنوان “دليل عمل تنفيذي لدعم سلاسل القيمة لجودة المنتج الريفي وتسويقه”، إن دعم الجودة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة يرتبط أساساً بإحكام إدارة سلسلة القيمة التي ينبغي أن تبدأ من المزرعة وتنتهي في السوق، مروراً بكل مراحل الإنتاج والرعاية وعمليات ما بعد الحصاد والتسويق، وهو ما يتطلب دراسة سلسلة القيمة ووضع معايير تحقق الجودة في كل مرحلة.

الخروج من الأطر التقليدية

وأوضح وزير الزراعة أنه لا بد من الخروج من الأطر التقليدية لضمان وصول المنتج إلى الأسواق بالشكل الصحيح، والاعتماد على المصداقية في تقديم المنتج بطريقة تروي قصة رحلته من المزرعة إلى المستهلك.

ودعا الوزير بدر إلى ضرورة التفكير في إيجاد شراكات بين جميع الجهات المعنية من المزارعين، والتجار، والمختصين في التسويق، والاستفادة من دعم المنظمات الدولية والمحلية، وأصحاب الخبرة والاختصاص، بما يدعم مسيرة المنتج الريفي وتحقيق مستويات من الإبداع تعزز فيها مكانة المرأة الريفية، ودعم استقرارها وتطوير إنتاجها، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار المجتمع الريفي.

الخطوات المنهجية للدليل التنفيذي

وخلال هذه الورشة، التي عقدت في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور ممثلي مديريات الوزارة وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الزراعي، عرض المشاركون المراحل التي يتضمنها الدليل التنفيذي، من التأصيل والتشخيص الذي يركز على التعريف بالمنتج، وطبيعته وأهميته الغذائية، والموقع الجغرافي لموطن المنتج، ودراسة الأصناف والخصائص التي يتمتع بها.

كما تطرق المشاركون إلى مرحلة الهندسة والحلول في الدليل ومعايير جودة المنتج الريفي، ومنظومة الحلول التقنية الزراعية المتكاملة في الزراعة والقطاف والتصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، إلى جانب مرحلة التنفيذ والاستدامة والاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء التنفيذ الميداني، ومراحل التحضير والتأسيس وبناء القدرات، والتسويق الأولي والتقييم والتوسع، وإعداد وثيقة عمل للمنتج تتضمن الجهات الداعمة والميزانية والجدول الزمني للأثر المتوقع.

واقع إنتاج دبس الرمان في منين

كما قدموا عرضاً عن واقع إنتاج دبس الرمان في بلدة منين بريف دمشق، والخصائص التي يتمتع بها هذا المنتج والموقع الجغرافي، والتحديات التي تواجه المنتجين في البلدة، والحلول المقترحة للوصول إلى النموذج النهائي للمنتج وفق مراحل الدليل التنفيذي.

وجرى فتح باب الحوار لمناقشة الشراكات الممكنة بين وزارة الزراعة والجهات المعنية بما يسهم في تعزيز دعم المنتج الريفي وتطويره.

لجنة حوكمة خاصة بالمنتج الريفي

وأوصت الورشة بتشكيل لجنة حوكمة خاصة بالمنتج الريفي تضم وزارة الزراعة والجهات المعنية، ولجنة تتولى إعداد خطة تنفيذية للدليل إضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء الخاصة بالمنتج الريفي وتخصيص ستة أشهر لإنجاز هذه المهام، وبعدها سيجري إطلاق النموذج التطبيقي للدليل الذي اعتمد في منتج دبس الرمان في بلدة منين.

دعم المنتج الريفي

من جانبهم، أكد عدد من ممثلي المنظمات الدولية، خلال مداخلاتهم، أهمية هذه الورشة في تعزيز الجهود المبذولة لدعم المنتج الريفي والارتقاء به، عبر تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف تمكين المرأة الريفية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل الغذاء والتوريد، إلى جانب تحسين معايير سلامة الغذاء، وربط المنتج الريفي بمراكز المدن، بما يسهم في توسيع حضوره في الأسواق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتُعدّ التنمية الريفية في سوريا ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي حيث وضعتها وزارة الزراعة في صلب إستراتيجيتها الوطنية وضمن خطتها الخمسية الجديدة 2026-2030 بهدف تحسين سبل العيش في الريف، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز قدرتها التنافسية.