كهرباء ريف دمشق تواصل أعمال التأهيل والصيانة لرفع جاهزية الشبكة

ريف دمشق-سانا

تواصل الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، أعمال الصيانة الدورية والتأهيل الشامل ضمن خطة متكاملة لرفع جاهزية الشبكة الكهربائية، وتخفيف الأحمال عن مراكز التحويل وضمان استقرار التغذية.

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن ورشاتها وضعت مركز تحويل جديداً بالخدمة في بلدة معربا، بالقرب من جامع أبو بكر الصديق (عدرا البلد 12) باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير، إضافة لتركيب محولة برجية جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في منطقة الفستقة في معربا، وذلك لتخفيف الأحمال عن الشبكة، وتحسين جودة التغذية في المنطقة.

ولفتت الشركة إلى أن الكوادر الفنية في قطاع النشابية، أنهت أعمال شدّ وإعادة تأهيل الشبكات المنقطعة على مخرج الأحمدي في بلدة العتيبة، بما يضمن استمرارية وصول التيار الكهربائي للأهالي، كما أنجزت الورشات في قسم كهرباء جرمانا، أعمال إصلاح مخرج اليونسية وإعادته إلى الخدمة بعد معالجة العطل بشكل كامل.

وكانت ورشات الشركة أنجزت يوم الثلاثاء الماضي تركيب محولة كهربائية جديدة مركز تحويل شبعا، إضافةً إلى وضع مركزي تحويل بسطرة وعائشة في حرستا بالخدمة بعد إعادة تأهيلهما وتنفيذ أعمال فنية في عدة مناطق.