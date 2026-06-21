الداخلية تعلن إلقاء القبض على ضابط بارز في جيش النظام البائد بعد متابعة دقيقة

دمشق-سانا
ألقت وحدات وزارة الداخلية القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين، أحد الضباط البارزين في جيش النظام البائد، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية تشير إلى تورط عبد الغفار الحسين بسجلّ من الانتهاكات، من بينها قيادته للفوج 66 وإشرافه على حاجز “منكت الحطب”، الذي شهد توقيف المئات من أبناء محافظة درعا، إضافة إلى تورطه في عمليات عسكرية في عدد من المواقع.
وبيّنت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أيضاً ضلوعه في إعداد تقارير وإفادات أدت إلى اعتقال، وتغييب عدد من المواطنين.
وأضافت: إن التحقيقات كشفت امتداد نفوذه إلى ما بعد تقاعده عام 2015، وتورطه في شبكات فساد واختلاس للمال العام، مستفيداً من علاقاته السابقة للتغلغل في عدد من المفاصل الخدمية والإدارية.
وأكدت الوزارة أنه ستتم إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.