الداخلية تعلن إلقاء القبض على ضابط بارز في جيش النظام البائد بعد متابعة دقيقة

gJ3BYdyW 4 10 الداخلية تعلن إلقاء القبض على ضابط بارز في جيش النظام البائد بعد متابعة دقيقة

دمشق-سانا

ألقت وحدات وزارة الداخلية القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين، أحد الضباط البارزين في جيش النظام البائد، ‏وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية تشير إلى تورط عبد الغفار الحسين بسجلّ من ‏الانتهاكات، من بينها قيادته للفوج 66 وإشرافه على حاجز “منكت الحطب”، الذي شهد توقيف المئات من أبناء محافظة ‏درعا، إضافة إلى تورطه في عمليات عسكرية في عدد من المواقع.‏

وبيّنت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أيضاً ضلوعه في إعداد تقارير وإفادات أدت إلى اعتقال، وتغييب عدد من ‏المواطنين.‏

وأضافت: إن التحقيقات كشفت امتداد نفوذه إلى ما بعد تقاعده عام 2015، وتورطه في شبكات فساد واختلاس للمال العام، ‏مستفيداً من علاقاته السابقة للتغلغل في عدد من المفاصل الخدمية والإدارية.‏

وأكدت الوزارة أنه ستتم إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقه.‏

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