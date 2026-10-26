وزارة الطوارئ: خطة لاستكمال تجهيزات مراكز الدفاع المدني في ‏مختلف أنحاء سوريا

دمشق-سانا
أكد مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير مصطفى، أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لاستكمال احتياجات مراكز الدفاع المدني في مختلف أنحاء سوريا، مشيراً إلى أن تنفيذها يحتاج إلى أربع أو خمس سنوات.
وأوضح مصطفى، في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ12 لتوقيع ميثاق تأسيس الدفاع المدني، أن توسيع العمل ليشمل كامل الأراضي السورية يتطلب تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الآليات التي ورثتها الوزارة عن النظام البائد متهالك أو مدمر أو خارج الخدمة، فيما تتطلب إعادة تأهيلها تكاليف مرتفعة وأعمال صيانة متكررة.
وبيّن أن الوزارة بدأت شراء آليات جديدة، من المقرر وصول دفعات منها إلى سوريا وتوزيعها على المراكز، إلا أن الكميات المتاحة لا تزال محدودة مقارنة بحجم المسؤوليات والاحتياجات، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي والدولي، بما فيه المعدات التي وصلت من الحكومة الألمانية، يحتاج إلى وقت لاستكمال متطلبات العمل في مختلف المناطق.
115 ألف شخص أُنقذوا منذ عام 2012
وأشار مصطفى إلى أن عمل الدفاع المدني بدأ بمجموعات تطوعية متفرقة في نهاية عام 2012، وشكّل توقيع ميثاق تأسيسه عام 2014 محطة مهمة في توحيد السياسات والإجراءات وتنظيم العمل الميداني.
وأوضح أن عدد العاملين بلغ نحو 4500 قبل أن يتراجع إلى قرابة 3000 نتيجة التطورات الميدانية، وقبل أن تتوسع مسؤوليات المؤسسة بعد التحرير.
ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت أكثر من 115 ألف إنسان منذ انطلاق عملها حتى التحرير، مشيراً إلى أن زلزال شباط عام 2023 كان من أبرز المحطات في مسيرتها، إذ تمكنت الفرق من انتشال 294 شخصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض، إلى جانب انتشال نحو 2500 شخص فارقوا الحياة.
وأضاف أن أكثر من 220 من العاملين استشهدوا خلال أداء مهامهم، في ظل المخاطر التي تواجه فرق الإنقاذ والإطفاء، مبيناً أن الدفاع المدني حصل على أكثر من 40 جائزة عالمية تقديراً لجهوده الإنسانية، ما أسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين.
فرق تطوعية وخطط للتدريب والتأهيل
وأوضح مصطفى أن الوزارة أنشأت إدارة للتطوع لتشكيل فرق مساندة تسهم في سد النقص بالكوادر وتعزيز الاستجابة للكوارث الكبرى، مشيراً إلى الإقبال الواسع على التطوع ومشاركة الفرق في الاستجابة لحرائق اللاذقية، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني.
وأكد استمرار تدريب العناصر والمتطوعين على إجراءات الأمن والسلامة والتعامل مع مخاطر الانهيارات والحرائق والانفجارات، إلى جانب العمل على وضع خطط لإنشاء مراكز تدريب وأكاديمية متخصصة داخل سوريا، لإعداد كوادر قادرة على قيادة العمل مستقبلاً.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعرب اليوم عن تقديره لتضحيات عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مؤكداً مواصلة رسالتهم الإنسانية في إنقاذ الأرواح وحماية الإنسان وصون كرامته، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لتوقيع ميثاق تأسيسه.