وزارة الطوارئ: خطة لاستكمال تجهيزات مراكز الدفاع المدني في ‏مختلف أنحاء سوريا

دمشق-سانا‏

أكد مدير الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير ‏مصطفى، أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لاستكمال احتياجات مراكز ‏الدفاع المدني في مختلف أنحاء سوريا، مشيراً إلى أن تنفيذها يحتاج إلى ‏أربع أو خمس سنوات.‏

وأوضح مصطفى، في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم الأحد، بمناسبة ‏الذكرى الـ12 لتوقيع ميثاق تأسيس الدفاع المدني، أن توسيع العمل ليشمل ‏كامل الأراضي السورية يتطلب تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية، ‏مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الآليات التي ورثتها الوزارة عن النظام ‏البائد متهالك أو مدمر أو خارج الخدمة، فيما تتطلب إعادة تأهيلها تكاليف ‏مرتفعة وأعمال صيانة متكررة.‏

وبيّن أن الوزارة بدأت شراء آليات جديدة، من المقرر وصول دفعات منها ‏إلى سوريا وتوزيعها على المراكز، إلا أن الكميات المتاحة لا تزال ‏محدودة مقارنة بحجم المسؤوليات والاحتياجات، لافتاً إلى أن الدعم ‏الحكومي والدولي، بما فيه المعدات التي وصلت من الحكومة الألمانية، ‏يحتاج إلى وقت لاستكمال متطلبات العمل في مختلف المناطق.‏

‏115 ألف شخص أُنقذوا منذ عام 2012‏

وأشار مصطفى إلى أن عمل الدفاع المدني بدأ بمجموعات تطوعية متفرقة ‏في نهاية عام 2012، وشكّل توقيع ميثاق تأسيسه عام 2014 محطة مهمة ‏في توحيد السياسات والإجراءات وتنظيم العمل الميداني.‏

وأوضح أن عدد العاملين بلغ نحو 4500 قبل أن يتراجع إلى قرابة 3000 ‏نتيجة التطورات الميدانية، وقبل أن تتوسع مسؤوليات المؤسسة بعد ‏التحرير.‏

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت أكثر من 115 ألف إنسان منذ ‏انطلاق عملها حتى التحرير، مشيراً إلى أن زلزال شباط عام 2023 ‏كان من أبرز المحطات في مسيرتها، إذ تمكنت الفرق من انتشال 294 ‏شخصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض، إلى جانب انتشال نحو 2500 ‏شخص فارقوا الحياة.‏

وأضاف أن أكثر من 220 من العاملين استشهدوا خلال أداء مهامهم، في ‏ظل المخاطر التي تواجه فرق الإنقاذ والإطفاء، مبيناً أن الدفاع المدني ‏حصل على أكثر من 40 جائزة عالمية تقديراً لجهوده الإنسانية، ما أسهم ‏في رفع الروح المعنوية للعاملين.‏

فرق تطوعية وخطط للتدريب والتأهيل

وأوضح مصطفى أن الوزارة أنشأت إدارة للتطوع لتشكيل فرق مساندة ‏تسهم في سد النقص بالكوادر وتعزيز الاستجابة للكوارث الكبرى، مشيراً ‏إلى الإقبال الواسع على التطوع ومشاركة الفرق في الاستجابة لحرائق ‏اللاذقية، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني.‏

وأكد استمرار تدريب العناصر والمتطوعين على إجراءات الأمن ‏والسلامة والتعامل مع مخاطر الانهيارات والحرائق والانفجارات، إلى ‏جانب العمل على وضع خطط لإنشاء مراكز تدريب وأكاديمية متخصصة ‏داخل سوريا، لإعداد كوادر قادرة على قيادة العمل مستقبلاً.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعرب اليوم عن ‏تقديره لتضحيات عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مؤكداً ‏مواصلة رسالتهم الإنسانية في إنقاذ الأرواح وحماية الإنسان وصون ‏كرامته، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لتوقيع ميثاق تأسيسه.‏