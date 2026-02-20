افتتاح مسجد بقرية “شير قبوع” في ريف اللاذقية بعد إعادة تأهيله

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية أوقاف اللاذقية اليوم الجمعة مسجد “عمر بن الخطاب” في قرية شير قبوع بريف المحافظة، بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والصيانة اللازمة له، وذلك بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، وفعاليات رسمية وشعبية.

وأوضح مدير أوقاف اللاذقية خالد عمرو في تصريح لـ سانا أن أعمال إعادة تأهيل المسجد تمت بجهود ودعم فعاليات مجتمعية، وذلك في إطار العمل لإعادة تأهيل جميع المساجد في جبلي الأكراد والتركمان، لأداء دورها الديني والاجتماعي، مشيراً إلى وجود عشرة مساجد قيد الترميم، وسيتم افتتاح أكثر من مسجد خلال شهر رمضان الكريم.

بدوره لفت محمد حسين أوس، من أهالي القرية، إلى أن إعادة افتتاح المسجد خطوة مهمة لخدمة الأهالي، إلى جانب استكمال توفير الخدمات الأساسية، ولا سيما ترميم المنازل، وافتتاح المدرسة، وتأهيل الطرقات، وتأمين الكهرباء والمياه، لتسهيل وتعزيز عودتهم بعد سنوات من التهجير.

وكانت مديرية الأوقاف بالمحافظة افتتحت في ال13 من شباط الجاري مسجد قرية الخضراء في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل والصيانة.