إخماد حريق في بلدة “الصورة الصغيرة” بريف السويداء ‏الشمالي ‏

ريف السويداء-سانا‌‎ ‎

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث حريقاً اندلع صباح اليوم الأحد، في بلدة ‏الصورة الصغيرة بريف محافظة السويداء الشمالي، دون ‏وقوع خسائر مادية كبيرة‎.‎

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام، أن ‏فرق الدفاع المدني تحركت إلى الموقع فور تلقيها بلاغاً ‏بنشوب الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران ‏وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة‎.‎

وأضافت: إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق ‏ناجم عن ماس كهربائي نتيجة عطل في الشبكة الداخلية، ‏وقد حالت الاستجابة السريعة للفرق المختصة دون وقوع ‏خسائر مادية كبيرة‎.‎

وأخمدت فرق الدفاع المدني في المحافظة يوم الجمعة ‏الماضي، حريق أعشاب بين منازل المدنيين وحقول ‏مزروعة بالأشجار في قرية ريمة حازم في ريف ‏المحافظة الشمالي الغربي‎.‎

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وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها ‏في المحافظات على تنفيذ خطة تتضمن نشر نقاط استجابة ‏وإطفاء، بهدف تعزيز سرعة التدخل والحد من انتشار ‏الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي ‏والممتلكات العامة والخاصة‎.‎