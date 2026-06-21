إخماد حريق في بلدة “الصورة الصغيرة” بريف السويداء ‏الشمالي ‏

ريف السويداء-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث حريقاً اندلع صباح اليوم الأحد، في بلدة الصورة الصغيرة بريف محافظة السويداء الشمالي، دون وقوع خسائر مادية كبيرة.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام، أن فرق الدفاع المدني تحركت إلى الموقع فور تلقيها بلاغاً بنشوب الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.
وأضافت: إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي نتيجة عطل في الشبكة الداخلية، وقد حالت الاستجابة السريعة للفرق المختصة دون وقوع خسائر مادية كبيرة.
وأخمدت فرق الدفاع المدني في المحافظة يوم الجمعة الماضي، حريق أعشاب بين منازل المدنيين وحقول مزروعة بالأشجار في قرية ريمة حازم في ريف المحافظة الشمالي الغربي.
وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ خطة تتضمن نشر نقاط استجابة وإطفاء، بهدف تعزيز سرعة التدخل والحد من انتشار الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي والممتلكات العامة والخاصة.