9 أيلول موعد اختبارات القيد لدرجة الدكتوراه في كلية الآداب بالحسكة

الحسكة-سانا

حدَّد فرع جامعة الفرات في الحسكة يوم التاسع من أيلول القادم موعداً لتقديم اختبارات القيد لدرجة الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ودعا فرع الجامعة، في إعلان تلقت سانا نسخة منه، جميع الراغبين بالتقدّم لمراجعة ديوان كلية الآداب في مدينة الحسكة اعتباراً من اليوم وحتى الرابع من أيلول القادم.

وطلب الفرع من المتقدّمين إحضار أوراق التسجيل المطلوبة، المتضمنة صورة عن البطاقة الشخصية مرفقة بصورتين شخصيتين، وإخراج قيد مدني صالح لثلاثة أشهر، وصورة مصدَّقة عن شهادة الماجستير بمعدل لا يقل عن “جيد جداً”، إضافة إلى رسم تسجيل قيمته 40 ألف ليرة سورية.

إلى ذلك، يستمر نحو 20 ألف طالب وطالبة في كليات الحسكة بتقديم امتحانات الدورة الفصلية، وتتبع لفرع جامعة الفرات في الحسكة ثماني كليات جامعية وثلاثة برامج للتعليم المفتوح.

