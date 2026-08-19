المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة

دمشق-سانا
زار مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد موفق زيدان، اليوم الأربعاء، الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، والتقى مديرها العام زياد المحاميد بمناسبة مرور عام على الانطلاقة الجديدة للوكالة.
وجال زيدان برفقة المحاميد في أقسام الوكالة، بما فيها التحرير والإعلام الرقمي واللغات، واطلع على آليات العمل وإنتاج المحتوى الإخباري وتطوير الخدمات الإعلامية.
وأكد زيدان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وسائل الإعلام الحكومية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به “سانا”، والتطور الذي شهده خطابها الإعلامي وتغطياتها الإخبارية خلال العام الماضي.
من جانبه، استعرض المحاميد أبرز التطورات التي شهدتها “سانا” خلال العام الماضي، ولا سيما توسيع خدماتها متعددة اللغات، إذ تبث الوكالة محتواها بالعربية والكردية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية والتركية، إلى جانب تأهيل مراسلين للعمل بهذه اللغات.
كما استعرض المحاميد تطور الحضور الرقمي للوكالة وتنوع منصاتها بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، فضلاً عن توسع شبكة مراسليها في عدد من الدول العربية والإقليمية والغربية.