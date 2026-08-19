المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة

OMAR0126 المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة

دمشق-سانا

زار مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور ‏أحمد موفق زيدان، اليوم الأربعاء، الوكالة العربية ‏السورية للأنباء “سانا”، والتقى مديرها العام زياد ‏المحاميد بمناسبة مرور عام على الانطلاقة الجديدة ‏للوكالة‎.‎

وجال زيدان برفقة المحاميد في أقسام الوكالة، بما ‏فيها التحرير والإعلام الرقمي واللغات، واطلع على ‏آليات العمل وإنتاج المحتوى الإخباري وتطوير ‏الخدمات الإعلامية‎.‎

444A8122 المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة

وأكد زيدان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين ‏وسائل الإعلام الحكومية، مشيداً بالدور الذي تضطلع ‏به “سانا”، والتطور الذي شهده خطابها الإعلامي ‏وتغطياتها الإخبارية خلال العام الماضي‎.‎

من جانبه، استعرض المحاميد أبرز التطورات التي ‏شهدتها “سانا” خلال العام الماضي، ولا سيما توسيع ‏خدماتها متعددة اللغات، إذ تبث الوكالة محتواها ‏بالعربية والكردية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية ‏والتركية، إلى جانب تأهيل مراسلين للعمل بهذه ‏اللغات‎.‎

كما استعرض المحاميد تطور الحضور الرقمي ‏للوكالة وتنوع منصاتها بما يتيح الوصول إلى شرائح ‏أوسع من الجمهور، فضلاً عن توسع شبكة مراسليها ‏في عدد من الدول العربية والإقليمية والغربية‎.‎

444A8180 المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة
444A8238 المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة
444A8291 المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة
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