المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية يزور سانا ‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة

دمشق-سانا

زار مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور ‏أحمد موفق زيدان، اليوم الأربعاء، الوكالة العربية ‏السورية للأنباء “سانا”، والتقى مديرها العام زياد ‏المحاميد بمناسبة مرور عام على الانطلاقة الجديدة ‏للوكالة‎.‎

وجال زيدان برفقة المحاميد في أقسام الوكالة، بما ‏فيها التحرير والإعلام الرقمي واللغات، واطلع على ‏آليات العمل وإنتاج المحتوى الإخباري وتطوير ‏الخدمات الإعلامية‎.‎

وأكد زيدان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين ‏وسائل الإعلام الحكومية، مشيداً بالدور الذي تضطلع ‏به “سانا”، والتطور الذي شهده خطابها الإعلامي ‏وتغطياتها الإخبارية خلال العام الماضي‎.‎

من جانبه، استعرض المحاميد أبرز التطورات التي ‏شهدتها “سانا” خلال العام الماضي، ولا سيما توسيع ‏خدماتها متعددة اللغات، إذ تبث الوكالة محتواها ‏بالعربية والكردية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية ‏والتركية، إلى جانب تأهيل مراسلين للعمل بهذه ‏اللغات‎.‎

كما استعرض المحاميد تطور الحضور الرقمي ‏للوكالة وتنوع منصاتها بما يتيح الوصول إلى شرائح ‏أوسع من الجمهور، فضلاً عن توسع شبكة مراسليها ‏في عدد من الدول العربية والإقليمية والغربية‎.‎