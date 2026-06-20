إدلب: إعادة افتتاح 50 مدرسة بعد ترميمها بدعم حملة “الوفاء لإدلب”

إدلب-سانا

أطلقت محافظة إدلب اليوم فعالية مركزية في مدينة كفرنبل للاحتفال بإعادة افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة، بدعم من حملة “الوفاء لإدلب”، وذلك بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن.

وشهدت الفعالية التي بدأت من مدرسة “ذي قار” بكفرنبل جولة على مرافق المدرسة بعد أعمال الترميم، للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم، وسط أجواء احتفالية شارك فيها طلاب ومعلمون وأهالي المدينة، إلى جانب ممثلين عن مديرية التربية والتعليم، وعدد من الجهات الداعمة، والفعاليات المحلية.

وأوضح مدير مؤسسة “رحمة حول العالم” في أمريكا أحمد الحلبي في تصريح لمراسل سانا، أن مدرسة “ذي قار” تحمل تاريخاً عريقاً يمتد على مدى 60 عاماً، وخرجت أجيالاً متعاقبة في المنطقة، وظلت خارج الخدمة لسنوات طويلة بفعل الممارسات الإجرامية للنظام البائد، مؤكداً أن مؤسسة رحمة كانت حريصة على تقديم الدعم لترميم المدرسة وإعادتها للخدمة.





وبين الحلبي أن إعادة تأهيل المدرسة شملت بناء أكثر من 800 متر طابقي، و21 غرفة صفية، وغرفتي إدارة ومختبر، لافتاً إلى أنه تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها بشكل متكامل، حيث تضمنت أعمال تركيب الأبواب والنوافذ والدهان، إلى جانب إعادة تأهيل الباحة والحديقة، وزراعة 85 شجرة، إضافة إلى تجهيز السور والمظهر الخارجي للمدرسة، مؤكداً جاهزيتها لاستقبال الطلاب من جديد مع انطلاق العام الدراسي القادم.



وأكد عدد من أهالي كفرنبل أهمية عودة المدارس من جديد، بعد سنين من المعاناة والتهجير، وعدم استقرار البيئة التعليمية لأبنائهم، مشيرين إلى أن ثانوية “ذي قار” تحظى بمكانة خاصة لدى أهالي كفرنبل ومناطقها المحيطة، لأنها من أولى مدارس المنطقة، مثمنين جهود الجهات التي أسهمت بإعادة افتتاح المدارس.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الفعالية، أكد كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ومحافظ إدلب، أهمية المشروع في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلاب، وتكاتف الجهود في إعادة تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في المحافظة، مع الإشارة إلى استمرار العمل لتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز مقومات الاستقرار والتنمية في المناطق المستفيدة.

وتأتي الفعالية في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع التعليمي في المحافظة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس المتضررة، بهدف تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في استقرار العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف مناطق إدلب.