باربرا ليف لـ سانا: قرار رفع سوريا من قائمة الإرهاب ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار

أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب يؤدون اليمين القانونية
الشركة السورية التركية القابضة تستعرض خططها ومشاريعها ضمن جناحها بمعرض دمشق الدولي
فرق الدفاع المدني تعمل على فتح طريق حلب-غازي عنتاب الدولي، بعد تساقط الثلوج
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استمرار أعمال الترميم والصيانة لمدرسة القادسية في تقاد بريف حلب
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