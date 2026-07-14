باربرا ليف لـ سانا: قرار رفع سوريا من قائمة الإرهاب ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار
50 منقذاً مستهدفاً و14 برج إنقاذ.. اختتام الدورة الثانية للإنقاذ البحري في طرطوس
اللجنة المركزية لمتابعة تسويق القمح في الرقة تبحث واقع استلام المحصول
بعد إعادة تأهيلها.. افتتاح مديرية النقل في دير الزور
قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني.. خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة
ضمن حملة “شفاء”.. إجراء عمليات نوعية ودقيقة في جراحة الأطفال باللاذقية
رابطة السوريين المغتربين في رومانيا تطلق بطولة كأس الجاليات العربية في بوخارست.
كوادر وزارة التربية تواصل أعمال تنتيج نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة
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