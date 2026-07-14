وزارة السياحة تبدأ تنفيذ برنامج “نرتقي من الأساس” بجولات ميدانية على فنادق دمشق

‏دمشق-سانا

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‏أجرت الضابطة العدلية المركزية في وزارة السياحة جولات ميدانية على عدد من فنادق النجمة والنجمتين في دمشق، لمتابعة تنفيذ برنامج “نرتقي من الأساس”، وتوثيق واقع العمل ومستوى الخدمات المقدمة، بهدف رفع مستوى هذه الفنادق.

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‏ويستهدف البرنامج نحو 341 منشأة، مع إمكانية التوسع ليشمل فنادق ثلاث النجوم التي تكون حالتها قريبة من مستوى فنادق النجمة والنجمتين، وتحسين جودة الخدمات السياحية، بما ينسجم مع معايير الوزارة.

هدفنا المساعدة لا الإغلاق

‏وأوضح استشاري التطوير في وزارة السياحة ساطع ياسين، في تصريح لـ سانا، أن الجولة تمثل بداية الخطوة التنفيذية للبرنامج، بالتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت لتقديم الدراسات الخاصة بها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة هذه المنشآت عبر الشراكة المباشرة أو غير المباشرة، والدفع باتجاه إعادة تأهيلها ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها.



‏وشدد ياسين، على أن التوجه ليس نحو الإغلاق، بل ضبط الحالة الخدمية المقدمة، مع التأكيد على تطبيق القوانين الناظمة في حال خروج المنشأة عن المعايير بشكل نهائي، مع الحرص على المرونة والتعاون لرفع مستوى الخدمات.

‏رفع المستوى الفندقي

‏من جهته، أوضح عنصر من الضابطة العدلية المركزية في الوزارة محمد فارس، أن الجولات تتم برفقة عناصر ضابطة دمشق على فنادق النجمة والنجمتين الخاضعة للبرنامج، بهدف رفع المستوى الفندقي وإعطاء المنشآت المهلة اللازمة للوصول إلى المستوى المطلوب.‏

‏وأشار فارس، إلى أن الجولات تتركز في محاور الحريقة وساحة المرجة وشارع 29 أيار، وأغلب المنشآت السياحية من فئتي النجمة والنجمتين، بهدف مراقبة تطبيق البرنامج على كل المنشآت.

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‏ويهدف البرنامج إلى تطوير مستوى الخدمات، وتعزيز معايير الراحة والأمان، وتحقيق توازن حقيقي بين الجودة والقيمة، ويشمل حلولاً تمويلية ميسرة لتوسيع فرص الدعم والشركات التمويلية، ومواكبة فنية مستمرة لمرافقة المنشآت في كل مرحلة من مراحل التطوير.

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وأطلقت وزارة السياحة في الثلاثين من حزيران الماضي، جولة تعريفية مكثفة للبرنامج في محافظتي اللاذقية وحلب، شارك فيها أصحاب المنشآت الفندقية والجهات الشريكة في البرنامج، وذلك ضمن المرحلة التنفيذية لبرنامج “نرتقي من الأساس” الهادف إلى تطوير الفنادق، ذات تصنيف النجمة والنجمتين.