وزارة الزراعة السورية تناقش تنفيذ مشروع القرض الحسن لدعم محصول القمح

دمشق-سانا

ناقش وزير الزراعة أمجد بدر مع مدير المصرف التعاوني الزراعي أحمد الزهري ومديري الزراعة بالمحافظات، آلية تنفيذ مشروع “القرض الحسن” لدعم محصول القمح.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، أوضح الوزير بدر أن القرض العيني الذي يشمل بذار القمح والأسمدة، يهدف إلى مساعدة الفلاحين وزيادة إنتاج القمح كمحصول استراتيجي، مع إعطاء الأولوية للمساحات المروية لضمان إنتاج أفضل.

وشدد الوزير بدر على ضرورة متابعة التنفيذ من قبل لجان ميدانية قادرة على تغطية كل القرى المستهدفة، وتشرف على عمليات التنظيم والتوزيع والزراعة، ومراحل نمو المحصول والمشاكل والمعوقات، وتقديم تقارير دورية بذلك، لافتاً إلى أهمية دور الإرشاد الزراعي بتوجيه المزارعين، وتزويدهم بالمعلومات الفنية الصحيحة لضمان الاستخدام الأمثل للقرض، ونجاح المشروع وزيادة الإنتاجية وتحسينها.

من جهته، بين معاون الوزير تمام الحمود تعليمات وشروط منح القرض، مشيراً إلى أن الأراضي المخططة للزراعة تبلغ 300 ألف هكتار، ومنوهاً بدور مديري الزراعة واللجان الميدانية في نجاح تنفيذه.

وقدم المشاركون العديد من الاقتراحات لنجاح هذا المشروع في كل محافظة على حدة، والواقع الزراعي فيها، والصعوبات القائمة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في ال 16 من تشرين الثاني الجاري إطلاق مشروع “القرض الحسن” لزراعة القمح، عبر تقديم بذار وأسمدة آزوتية وفوسفاتية للفلاحين خلال الفترة الممتدة بين ال 17 وال 27 من الشهر، ضمن الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية في المحافظات، ويستهدف المشروع زراعة 300 ألف هكتار، مع توقعات بأن يتجاوز الإنتاج مليون طن من القمح، بما يسهم في تأمين جزء من احتياجات سوريا من هذا المحصول الاستراتيجي.

