50 منقذاً مستهدفاً و14 برج إنقاذ.. اختتام الدورة الثانية للإنقاذ البحري في طرطوس

طرطوس- سانا

اختتمت في طرطوس اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية للإنقاذ البحري لهذا الموسم على شاطئ الكرنك، ضمن خطة الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس، لتعزيز الجاهزية لحماية مرتادي الشاطئ، والحد من حوادث الغرق.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس أحمد غندورة في تصريح لـ سانا، أن الدورة تأتي في إطار إعادة هيكلة قسم الإنقاذ البحري ليكون قسماً دائماً يعمل على مدار العام، بهدف إعداد فريق يضم نحو 50 منقذاً ومنقذة مدربين على الإنقاذ، والإسعافات الأولية والاستجابة السريعة.

وأشار غندورة، إلى أن الخطة تتضمن نشر 14 برجاً للإنقاذ البحري على امتداد الشواطئ الشعبية في محافظة طرطوس، من بانياس شمالاً حتى غرب الشاطئ جنوباً، على أن يضم كل برج ثلاثة منقذين على الأقل، بينهم منقذة، إضافة إلى لوحات توعوية وإرشادية حول مخاطر البحر، وإجراءات السلامة والإسعافات الأولية.

من جهته، أوضح مدرب الدورة معد خضر، أن البرنامج التدريبي تضمن محاور نظرية، وعملية شملت مهارات السباحة، وإنقاذ الغريق، والإسعافات الأولية، والتعامل مع الحروق والإصابات، إلى جانب تدريبات على الإنقاذ في البحر والمسابح والأنهار، مؤكداً أن التدريب العملي شكّل الجانب الأساسي لإكساب المتدربين المهارات اللازمة.

وأكدت المتطوعة ماري حسن، أن مشاركتها في الدورة أسهمت في تحسين لياقتها البدنية، وإكسابها مهارات في الإنقاذ البحري والإسعافات الأولية، ودعت مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات المنقذين، والانتباه لإشارات وأعلام السلامة حفاظاً على سلامتهم.

يُذكر أن فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس، كان قد خرّج الدورة التدريبية الأولى للإنقاذ البحري والمائي للعام الحالي في 30 حزيران على شاطئ الكرنك.