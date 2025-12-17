الحرارة حول معدلاتها.. وطقس مشمس مستقر في عموم البلاد

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في المناطق الشمالية والجزيرة لتصبح حول إلى أعلى من معدلاتها بقليل، مع بقائها حول إلى أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات في بقية المناطق.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الطقس اليوم مشمساً ومستقراً على عموم سوريا، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وبقاء الفرص قائمة لهطول زخات مطرية خفيفة وعشوائية على المناطق الجنوبية والشرقية.

أما الرياح فتتحرك بصورة متقلبة سرعتها عند 10 إلى 20كم/ساعة، تترافق بهبات نشطة تتراوح ما بين عند 30 و40 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشـــق وريفها2 /12
القنيــطرة2 /11
درعــــا4 /14
السـويـداء0/ 8
حمـــص3 /11
حمــــاة3 /13
الـلاذقـيـة10 /17
طـرطـوس10 /16
حــلـب4 /16
إدلــــب3 /15
دير الزور5 /13
الرقة2 /15
الحسكة5 /16
