فرع مرور إدلب يبدأ حملة ميدانية لضبط مخالفات قانون السلامة المرورية
في ذكرى قصفها من النظام البائد.. أهالي قلعة الحصن يستذكرون بألم قصف إحدى أبرز المعالم الأثرية
مديرية زراعة القنيطرة تبدأ إجراءات إعادة العاملين المفصولين لوقوفهم إلى جانب الثورة السورية
باربرا ليف تكشف لـ سانا مكاسب رفع سوريا من قائمة الإرهاب ومتطلبات جذب الاستثمار
وزارة السياحة تبدأ تنفيذ برنامج “نرتقي من الأساس” بجولات ميدانية على فنادق دمشق
باربرا ليف لـ سانا: قرار رفع سوريا من قائمة الإرهاب ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار
50 منقذاً مستهدفاً و14 برج إنقاذ.. اختتام الدورة الثانية للإنقاذ البحري في طرطوس
اللجنة المركزية لمتابعة تسويق القمح في الرقة تبحث واقع استلام المحصول
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