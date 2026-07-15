في ذكرى قصفها من النظام البائد.. أهالي قلعة الحصن يستذكرون بألم قصف إحدى أبرز المعالم الأثرية

فيلم “أماكن استثنائية” في حلب.. أرشيف حي للنضالات الإنسانية
اختتام فعاليات اليوم العالمي للسرطان في مشفى محمد بن زايد للأورام بحلب
افتتاح ناحية أرواد في جزيرة أرواد بهدف تعزيز الأمن وضمان استقرار المنطقة
الرئيس الشرع لقناة CBS NEWS الأمريكية: العقوبات تعرقل إعادة الإعمار
مقتل مواطن وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف تدمر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى