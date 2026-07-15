مديرية زراعة القنيطرة تبدأ إجراءات إعادة العاملين المفصولين لوقوفهم إلى جانب الثورة السورية
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تكشف لـ سانا مكاسب رفع سوريا من قائمة الإرهاب ومتطلبات الاستثمار
باربرا ليف لـ سانا: قرار رفع سوريا من قائمة الإرهاب ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار
50 منقذاً مستهدفاً و14 برج إنقاذ.. اختتام الدورة الثانية للإنقاذ البحري في طرطوس
اللجنة المركزية لمتابعة تسويق القمح في الرقة تبحث واقع استلام المحصول
وزير المالية يبحث مع عدد من الصناعيين الإصلاح الضريبي
بعد إعادة تأهيلها.. افتتاح مديرية النقل في دير الزور
قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني.. خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة
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