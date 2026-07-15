مديرية زراعة القنيطرة تبدأ إجراءات إعادة العاملين المفصولين لوقوفهم إلى جانب الثورة السورية

لجنة سوق الحريقة التجارية بدمشق تحتفل بذكرى النصر والتحرير
رئيس الوزراء الأردني يلتقي الوفد السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني
وزير الاقتصاد والصناعة السوري يتحدث لـ سانا حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية
مديرية الأمن العام بدرعا تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني على الأوتوستراد الدولي
فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي
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