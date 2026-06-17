وزير الإدارة المحلية والبيئة يزور حماة ويلتقي المحافظ للاطلاع على واقع القطاعات الخدمية

حماة-سانا

أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني زيارة إلى محافظة حماة، والتقى المحافظ عبد الرحمن السهيان، وذلك للاطلاع على واقع القطاعات الخدمية والتنموية والإدارية بالمحافظة وتعزيز التنسيق لتطوير آليات العمل في مختلف القطاعات.

يتبع…