وزارة الطاقة توجه الشكر للعاملين بمؤسساتها لجهودهم بمواجهة تداعيات ‏فيضان ‏نهر الفرات

دمشق-سانا
وجهت وزارة الطاقة الشكر إلى جميع كوادر قطاعات ومؤسسات الوزارة الذين واصلوا العمل ليل نهار، وقضى كثير منهم أياماً متواصلة في مواقع العمل دون راحة، لمواجهة تداعيات ارتفاع مناسيب نهر الفرات التي أدت إلى فيضانه، وعملت الكوادر على حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرار الخدمات.
وقدمت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، الشكر والتقدير لمدير عام شركة المياه والصرف الصحي في دير الزور أحمد الموسى، على تفانيه وجهوده الاستثنائية خلال إدارة تداعيات ارتفاع مناسيب نهر الفرات، موضحةً أنه واصل متابعة العمل الميداني لأيام متواصلة وفي ظروف استثنائية، وتلقى الرعاية الطبية في موقع عمله، حرصاً على عدم مغادرة الميدان واستمرار متابعة أعمال تأمين محطات مياه الشرب والخدمات لأهلنا في دير الزور.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت في وقت سابق اليوم أن الفرق الفنية والهندسية تواصل أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة، لإدارة التمريرات المائية وفق المعطيات الفنية، والحفاظ على سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات.