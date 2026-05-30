وزارة الطاقة توجه الشكر للعاملين بمؤسساتها لجهودهم بمواجهة تداعيات ‏فيضان ‏نهر الفرات

دمشق-سانا‏

وجهت وزارة الطاقة الشكر إلى جميع كوادر قطاعات ومؤسسات الوزارة ‏الذين ‏واصلوا العمل ليل نهار، وقضى كثير منهم أياماً متواصلة في مواقع ‏العمل دون ‏راحة، لمواجهة تداعيات ارتفاع مناسيب نهر الفرات التي أدت ‏إلى فيضانه، ‏وعملت الكوادر على حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرار ‏الخدمات.‏

وقدمت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، الشكر ‏والتقدير ‏لمدير عام شركة المياه والصرف الصحي في دير الزور أحمد ‏الموسى، على ‏تفانيه وجهوده الاستثنائية خلال إدارة تداعيات ارتفاع مناسيب ‏نهر الفرات، ‏موضحةً أنه واصل متابعة العمل الميداني لأيام متواصلة وفي ‏ظروف استثنائية، ‏وتلقى الرعاية الطبية في موقع عمله، حرصاً على عدم ‏مغادرة الميدان واستمرار ‏متابعة أعمال تأمين محطات مياه الشرب ‏والخدمات لأهلنا في دير الزور.‏

‏ وكانت وزارة الطاقة أعلنت في وقت سابق اليوم أن الفرق الفنية والهندسية ‏تواصل أعمال المتابعة والرصد على ‏مدار الساعة، ‏لإدارة التمريرات المائية ‏وفق المعطيات الفنية، والحفاظ على ‏سلامة المنشآت ‏المائية واستقرار الوضع ‏المائي على طول مجرى نهر ‏الفرات.‏