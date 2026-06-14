ورشة عمل برئاسة وزير التنمية الإدارية لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية للمحافظات

دمشق-سانا

عقدت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية للمحافظات، وذلك برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، ظافر العمر، وممثلين عن عدد من المحافظات.

وناقشت الورشة واقع البنى التنظيمية في المحافظات، ومدى انسجامها مع المهام والاختصاصات المناطة بها، إضافة إلى المقترحات المتعلقة بتحديث الهياكل التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الإدارية.

وتناولت الورشة المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد نماذج تنظيمية أكثر قدرة على تلبية احتياجات العمل المحلي، والاستفادة من الملاحظات الميدانية التي قدمها ممثلو المحافظات.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التنمية الإدارية والإدارة المحلية والبيئة، بما يدعم تطوير الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.