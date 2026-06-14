شركات سورية وعربية وأجنبية تعزز تعاونها لدعم إعادة الإعمار ونقل ‏الخبرات إلى سوريا

دمشق-سانا

شهدت فعاليات معرض بيلدكس الدولي 24 في مدينة المعارض الجديدة بدمشق توقيع ‏عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات سورية وعربية وأجنبية، ‏بهدف تعزيز الشراكات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار ونقل الخبرات ‏العالمية في مجالات البناء والتشييد إلى سوريا.‏

وأكد ممثلو الشركات المشاركة في تصريحات لـ سانا مساء السبت، أن ‏المعرض يشكّل منصة عملية تجمع عشرات المؤسسات تحت سقف واحد، ‏ويسهم في بناء شراكات مباشرة تدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.‏

توسيع التعاون مع شركات عربية وإقليمية

وأوضح رئيس فرع نقابة المهندسين بالحسكة فهد كنيهر أن الفرع وقّع ‏مذكرتي تفاهم مع شركة الأيادي الماهرة السعودية في مجال الإنشاءات ‏المعدنية، ومع شركة ‏STC‏ التركية المتخصصة بأنظمة الإطفاء والحريق ‏والكاميرات، بهدف تعزيز التعاون الفني والتقني في مشاريع البناء والبنية ‏التحتية، مشيراً إلى أن إدخال تقنيات الإنشاءات المعدنية يسهم في تقليل ‏الاعتماد على الاستيراد.‏

وبيّن مدير إدارة الالتزام والامتثال في شركة غولد ماستر مصطفى الحموي ‏أن الشركة عقدت شراكات جديدة مع شركتي ‏STC‏ والأيادي الماهرة لتطوير ‏خدمات التحويل والدعم اللوجستي، مؤكداً أن الاتفاقيات تفتح آفاق تعاون ‏مستقبلية تتماشى مع الفرص الاستثمارية المتنامية في سوريا.‏

وأكد مؤسس شركة ‏STC‏ سعد زبيبي توقيع اتفاقية تعاون مع شركة يوراتوس ‏التركية المتخصصة بالآليات الثقيلة والكسارات، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع ‏الأيادي الماهرة، بهدف تطوير حلول الأمن والحماية وأنظمة المراقبة ‏وتعزيز تبادل الخبرات التقنية.‏

وأشار مدير المبيعات الإقليمي في شركة يوراتوس التركية علي طميزة إلى ‏توقيع مذكرتي تعاون مع الأيادي الماهرة وشركة ‏STS، بما يمهّد لعقد ‏صفقات مشتركة تدعم مشاريع التوريد والتجهيزات الصناعية في سوريا.‏

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة الأيادي الماهرة بركات الثلجي توقيع اتفاقية ‏تعاون مع شركة ‏STC‏ التركية لإطلاق مشاريع مشتركة واستيراد مكوّنات ‏صناعية، مشيراً إلى افتتاح فرع صناعي جديد للشركة في سرمدا بمحافظة ‏إدلب إلى جانب مقرها الرئيسي في الرياض، ومؤكداً أن المعرض أتاح ‏فرصاً استثمارية مهمة.‏

وذكر المدير التنفيذي لمجموعة سيلكا الدولية حازم العلي توقيع اتفاقيتي ‏تعاون مع الأيادي الماهرة لتنظيم عمليات نقل المواد القادمة من الصين ‏والهند، لافتاً إلى أن المعرض أتاح لقاءات نوعية وتعاوناً مباشراً دون ‏الحاجة للسفر.‏

الاستفادة من الخبرات التركية

وقّعت شركة تمكين للهندسة والمقاولات مذكرة تفاهم مع شركة ‏KPM‏ ‏التركية لإدارة المشاريع والخدمات الاستشارية، لإقامة شراكة استراتيجية ‏تهدف إلى تقديم حلول هندسية وإدارية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ‏بما يلبي احتياجات السوق السورية في المرحلة المقبلة.‏

وأكد المدير العام لشركة تمكين نادر بوكا أهمية الاستفادة من خبرات الشركة ‏التركية في إدارة المشاريع بصورة احترافية وضبط التكاليف والأسعار.‏

وأوضح المدير العام لشركة ‏KPM‏ التركية المهندس محمد الحلبي أن الشركة ‏تتطلع إلى دخول السوق السورية والمساهمة في النهضة العمرانية وعملية ‏إعادة الإعمار.‏

شراكة لتنظيم النسخة المقبلة من بيلدكس

وقّعت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات اتفاقية شراكة مع مجموعة ‏العجيمي الصناعية للمشاركة في تنظيم النسخة المقبلة من معرض بيلدكس.‏

وأكد ممثل مجموعة العجيمي الصناعية عبد الحميد الجمل أن المشاركة تمثل ‏خطوة نحو بناء شراكات استراتيجية ومستدامة تدعم نمو القطاع وتطوره.‏

وأوضح رئيس شركات بيراميدز جروب محمد الشريف أن رعاية مجموعة ‏العجيمي الصناعية تشكل إضافة نوعية للمعرض، نظراً لمكانتها وخبرتها ‏الواسعة في القطاع.‏

يشار إلى أن فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد انطلقت الأربعاء ‏الماضي في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة شركات ومكاتب متخصصة ‏في تقنيات المياه والاستدامة البيئية والتطوير العقاري والمكاتب الهندسية ‏والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة إلى مؤسسات مصرفية وشركات ‏أنظمة الأمن والسلامة.‏