شركات سورية وعربية وأجنبية تعزز تعاونها لدعم إعادة الإعمار ونقل ‏الخبرات إلى سوريا

دمشق-سانا
شهدت فعاليات معرض بيلدكس الدولي 24 في مدينة المعارض الجديدة بدمشق توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات سورية وعربية وأجنبية، بهدف تعزيز الشراكات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار ونقل الخبرات العالمية في مجالات البناء والتشييد إلى سوريا.
وأكد ممثلو الشركات المشاركة في تصريحات لـ سانا مساء السبت، أن المعرض يشكّل منصة عملية تجمع عشرات المؤسسات تحت سقف واحد، ويسهم في بناء شراكات مباشرة تدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
توسيع التعاون مع شركات عربية وإقليمية
وأوضح رئيس فرع نقابة المهندسين بالحسكة فهد كنيهر أن الفرع وقّع مذكرتي تفاهم مع شركة الأيادي الماهرة السعودية في مجال الإنشاءات المعدنية، ومع شركة STC التركية المتخصصة بأنظمة الإطفاء والحريق والكاميرات، بهدف تعزيز التعاون الفني والتقني في مشاريع البناء والبنية التحتية، مشيراً إلى أن إدخال تقنيات الإنشاءات المعدنية يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبيّن مدير إدارة الالتزام والامتثال في شركة غولد ماستر مصطفى الحموي أن الشركة عقدت شراكات جديدة مع شركتي STC والأيادي الماهرة لتطوير خدمات التحويل والدعم اللوجستي، مؤكداً أن الاتفاقيات تفتح آفاق تعاون مستقبلية تتماشى مع الفرص الاستثمارية المتنامية في سوريا.
وأكد مؤسس شركة STC سعد زبيبي توقيع اتفاقية تعاون مع شركة يوراتوس التركية المتخصصة بالآليات الثقيلة والكسارات، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع الأيادي الماهرة، بهدف تطوير حلول الأمن والحماية وأنظمة المراقبة وتعزيز تبادل الخبرات التقنية.
وأشار مدير المبيعات الإقليمي في شركة يوراتوس التركية علي طميزة إلى توقيع مذكرتي تعاون مع الأيادي الماهرة وشركة STS، بما يمهّد لعقد صفقات مشتركة تدعم مشاريع التوريد والتجهيزات الصناعية في سوريا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة الأيادي الماهرة بركات الثلجي توقيع اتفاقية تعاون مع شركة STC التركية لإطلاق مشاريع مشتركة واستيراد مكوّنات صناعية، مشيراً إلى افتتاح فرع صناعي جديد للشركة في سرمدا بمحافظة إدلب إلى جانب مقرها الرئيسي في الرياض، ومؤكداً أن المعرض أتاح فرصاً استثمارية مهمة.
وذكر المدير التنفيذي لمجموعة سيلكا الدولية حازم العلي توقيع اتفاقيتي تعاون مع الأيادي الماهرة لتنظيم عمليات نقل المواد القادمة من الصين والهند، لافتاً إلى أن المعرض أتاح لقاءات نوعية وتعاوناً مباشراً دون الحاجة للسفر.
الاستفادة من الخبرات التركية
وقّعت شركة تمكين للهندسة والمقاولات مذكرة تفاهم مع شركة KPM التركية لإدارة المشاريع والخدمات الاستشارية، لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول هندسية وإدارية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات السوق السورية في المرحلة المقبلة.
وأكد المدير العام لشركة تمكين نادر بوكا أهمية الاستفادة من خبرات الشركة التركية في إدارة المشاريع بصورة احترافية وضبط التكاليف والأسعار.
وأوضح المدير العام لشركة KPM التركية المهندس محمد الحلبي أن الشركة تتطلع إلى دخول السوق السورية والمساهمة في النهضة العمرانية وعملية إعادة الإعمار.
شراكة لتنظيم النسخة المقبلة من بيلدكس
وقّعت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات اتفاقية شراكة مع مجموعة العجيمي الصناعية للمشاركة في تنظيم النسخة المقبلة من معرض بيلدكس.
وأكد ممثل مجموعة العجيمي الصناعية عبد الحميد الجمل أن المشاركة تمثل خطوة نحو بناء شراكات استراتيجية ومستدامة تدعم نمو القطاع وتطوره.
وأوضح رئيس شركات بيراميدز جروب محمد الشريف أن رعاية مجموعة العجيمي الصناعية تشكل إضافة نوعية للمعرض، نظراً لمكانتها وخبرتها الواسعة في القطاع.
يشار إلى أن فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد انطلقت الأربعاء الماضي في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة شركات ومكاتب متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية والتطوير العقاري والمكاتب الهندسية والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة إلى مؤسسات مصرفية وشركات أنظمة الأمن والسلامة.