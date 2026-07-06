وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلق اليوم الإثنين في المدينة الرياضية باللاذقية معسكر الجاهزية السادس للاستجابة للطوارئ والكوارث، بمشاركة مئة متطوع ومتطوعة.

ويهدف المعسكر الذي تنظمه إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى رفع كفاءة المتطوعين وتدريبهم على آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ من خلال سلسلة تدريبات ميدانية وأنشطة تخصصية.

وبيّن مدير مديرية الطوارئ والكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لـ سانا أن المعسكر يهدف إلى إعداد جيل رديف للدفاع المدني من خلال تدريبات البحث والإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية، بما يعزز إمكانية الاستجابة المجتمعية للطوارئ.

ولفت كيال إلى أن المعسكر يضم متطوعين جدداً وآخرين شاركوا في معسكرات سابقة، ويتضمن تدريبات متوسطة ومتقدمة للمشاركين ذوي الخبرة السابقة.

بدورها أوضحت رئيس البرامج والمبادرات التطوعية في الوزارة أمل شما أن المعسكر يضم مشاركين من اللاذقية وريفها، ويأتي ضمن خطة الوزارة لبناء كوادر تطوعية في مختلف المحافظات وفي جميع المجالات.

فيما وصفت المتطوعة دانيا بهلوان مشاركتها في المعسكر بأنها تجربة مفيدة، لكونها تشمل كل الجوانب التي تمكن المرء من الاستجابة السريعة لأي طارئ في المنزل أو في الجوار، فضلاً عن انعكاسها الإيجابي على شخصية المتدرب من حيث الشجاعة والقدرة على التصرف عند وقوع أي حدث.

ويندرج هذا المعسكر، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز ثقافة التطوع والاستجابة المجتمعية.

1L4A2713 scaled وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية
1L4A2717 scaled وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية
1L4A2743 scaled وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية
IMG 1924 scaled وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية
البنك الوراثي التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.. جهود لحماية التنوع الحيوي
الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يجري جولة على حقل العزبة النفطي بدير الزور
إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا
معرض “طريق” يحوّل محطة قطار اللاذقية إلى فضاء فني يجمع بين الذاكرة والإبداع
كيف استجابت فرق الدفاع المدني في حلب لتصعيد تنظيم قسد ضد مواقع الجيش والأهالي؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى