وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلق اليوم الإثنين في المدينة الرياضية باللاذقية معسكر الجاهزية السادس للاستجابة للطوارئ والكوارث، بمشاركة مئة متطوع ومتطوعة.

ويهدف المعسكر الذي تنظمه إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى رفع كفاءة المتطوعين وتدريبهم على آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ من خلال سلسلة تدريبات ميدانية وأنشطة تخصصية.

وبيّن مدير مديرية الطوارئ والكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لـ سانا أن المعسكر يهدف إلى إعداد جيل رديف للدفاع المدني من خلال تدريبات البحث والإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية، بما يعزز إمكانية الاستجابة المجتمعية للطوارئ.

ولفت كيال إلى أن المعسكر يضم متطوعين جدداً وآخرين شاركوا في معسكرات سابقة، ويتضمن تدريبات متوسطة ومتقدمة للمشاركين ذوي الخبرة السابقة.

بدورها أوضحت رئيس البرامج والمبادرات التطوعية في الوزارة أمل شما أن المعسكر يضم مشاركين من اللاذقية وريفها، ويأتي ضمن خطة الوزارة لبناء كوادر تطوعية في مختلف المحافظات وفي جميع المجالات.

فيما وصفت المتطوعة دانيا بهلوان مشاركتها في المعسكر بأنها تجربة مفيدة، لكونها تشمل كل الجوانب التي تمكن المرء من الاستجابة السريعة لأي طارئ في المنزل أو في الجوار، فضلاً عن انعكاسها الإيجابي على شخصية المتدرب من حيث الشجاعة والقدرة على التصرف عند وقوع أي حدث.

ويندرج هذا المعسكر، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز ثقافة التطوع والاستجابة المجتمعية.