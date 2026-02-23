بعنوان “خير يُضاعف وأثر يبقى” ليلة رمضانية لعمال النظافة وعائلاتهم في دمشق

دمشق-سانا

أقامت منظمة “هاند” للتعليم والتدريب المهني بالتعاون مع محافظة دمشق مساء اليوم الإثنين، ليلة رمضانية لعمال النظافة وعائلاتهم، في صالة الياسمين الرياضية بدمشق، تحت عنوان “خير يُضاعف وأثر يبقى”، في إطار دعم هذه الشريحة من المجتمع وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر الفضيل.

وتضمنت الفعالية فقرات إنشادية عبّرت عن قيم الشهر المبارك، في أجواء عائلية جمعت العمال بأسرهم، إلى جانب مسابقات ترفيهية، تقديراً لجهودهم المبذولة في الحفاظ على المشهد الحضاري للعاصمة.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة “HAND” سعد الدين موقت، في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تقديراً لعمال النظافة الذين يبذلون جهوداً يومية في خدمة المدينة من أجل الحفاظ على مظهرها الحضاري، مشيراً إلى أن الأجواء الرمضانية التي رافقت الفعالية أسهمت في إدخال البهجة إلى قلوب العمال وأفراد عائلاتهم.

وأوضح موقت أن الفعاليات مستمرة لعدة أيام، مع العمل على توسيع نطاق المبادرة لتشمل محافظات سورية أخرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، بيّن معاون مدير التنمية المحلية في محافظة دمشق عمر الحموي أن المحافظة حرصت خلال شهر رمضان المبارك على توفير مساحات جامعة للقاءات المجتمعية تستقطب مختلف الشرائح، ليجتمعوا على مائدة واحدة تعزيزاً لروح التعاون والتكافل.

وأشار الحموي إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الشهر الفضيل، في إطار خطة متكاملة لدعم فئات المجتمع المختلفة.

وعبّر عدد من عمال النظافة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تمثل دفعة معنوية كبيرة لهم، وتعزز شعورهم بالتقدير المجتمعي لجهودهم اليومية، كما تتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع المسؤولين وطرح احتياجاتهم.

وتعد “هاند” منظمة غير حكومية تعمل في سوريا لدعم المشاريع التنموية وبرامج التعليم والتدريب المهني والإنساني، وتقديم حلول مستدامة في مجالات التعليم والتأهيل لدخول سوق العمل.