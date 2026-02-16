عبد الرحيم عطون لـ سانا: نعمل على توحيد الخطاب الشرعي وردم الخلافات عبر حوار العلماء

قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تصل إلى جسر مدينة إزرع متوجهة إلى محافظة السويداء
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في القنيطرة تستقبل طلبات الترشح المقدمة
سوريا تستقبل العالم، استعدادات قبل بدء الافتتاح الرسمي لمعرض دمشق الدولي
إصلاح 90% من الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء جراء الحرائق في بلدة كسب بريف اللاذقية
شخصيات أكاديمية وأبناء الجاليات السورية في أوروبا يناقشون أوضاع الجزيرة السورية في بروكسل
