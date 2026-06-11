وزير الطوارئ: سوريا تشارك لأول مرة في تمرين دولي ثلاثي للبحث والإنقاذ في قطر

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن سوريا تشارك للمرة الأولى في تمرين دولي ثلاثي للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، تستضيفه دولة قطر الشقيقة، بمشاركة فرق متخصصة من قطر وفرنسا، إضافة إلى فريق من الدفاع المدني السوري.

وأشار الصالح في تدوينة على منصة إكس اليوم الخميس إلى أن هذا التمرين يجسد مستوى عالياً من التنسيق والتعاون المؤسسي في مجالات الاستجابة للطوارئ والبحث والإنقاذ، مشيداً بجهود الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية في قطر، في تنظيم هذا التمرين النوعي وحسن الاستضافة.

وأوضح الصالح أن التمرين يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الاستجابة للطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ، كما يتيح للفرق المشاركة اختبار جاهزيتها وقدراتها العملياتية في التعامل مع مختلف الظروف الميدانية.

ولفت إلى أن التمرين يسهم في تطوير آليات التنسيق المشترك بين الفرق المشاركة، وتنفيذ المهام الدولية وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة وعمليات الإنقاذ.



ويعد التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق ‏العمرانية الذي يجري في قطر خلال الفترة الممتدة من السابع ‌‏وحتى الثاني عشر من حزيران ‏الجاري، تدريباً ميدانياً وإنسانياً ‏تنظمه قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، بهدف محاكاة ‌‏سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث الحقيقية، وذلك لرفع ‏الجاهزية الميدانية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير التنسيق ‌‏الدولي المشترك في إنقاذ الأرواح داخل المدن والمباني السكنية‎.‎